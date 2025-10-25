Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза

Пет хиляди експоната ще бъдат показани на едно място за пръв път от сто години

25 Окт. 2025
Цялата безценна експозиция на музея ще бъде отворена за посетители от 4 ноември.
ЕПА/БГНЕС
Цялата безценна експозиция на музея ще бъде отворена за посетители от 4 ноември.

Близо 250 артисти ще участват в официалното откриване на Големия египетски музей (ГЕМ) в Гиза на 1 ноември, съобщи “Яум7”, цитиран от БТА. Сред тях са 160 египетски солисти, традиционни инструменталисти и танцьори, както и чуждестранни музиканти и хористи от 79 националности.

Събитието е замислено като глобално честване на древноегипетската цивилизация, каза за вестника маестро Найер Наги, който ще дирижира фееричния спектакъл. Музеят „принадлежи на цялото човечество" и тази широка хуманитарна концепция е в основата на артистичната визия за събитието, обясни изтъкнатият египетски диригент.

Композитор е Хишам Назих, който създаде музиката и за “Златния парад на фараоните”. С бляскавото шествие мумиите на 22 древноегипетски царе и царици, сред които Рамзес Велики, съпругата му Нефертари и могъщата жена-фараон Хатшепсут, бяха пренесени от Египетския музей на площад “Тахрир” до Националния музей на египетската цивилизация през 2021 г.

На дългоочакваното официално откриване на Големия египетски музей, на което ще присъства президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси, са поканени държавни глави, монарси и правителствени ръководители от цял свят. Първоначално церемонията беше насрочена на 3 юли, но беше отложена заради войната между Израел и Иран през юни.

ГЕМ отвори пробно основните си галерии през октомври 2024 г., като туристите получиха достъп до атриума с колосалната статуя на фараона Рамзес Велики и Голямото стълбище с изглед към пирамидите.

Музеят е затворен от 15 октомври, заради подготовката за церемонията, а отварянето му отново за посетители на 4 ноември ще съвпадне със 103-тата годишнина от откриването на гробницата на Тутанкамон. Именно съкровището на момчето-фараон ще бъде емблемата на музея. Общо около пет хиляди артефакта ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г. Залата на Тутанкамон в Египетският музей беше закрита на 20 октомври, заради пренасянето на антиките в новия музей. 

Египетските власти очакват увеличение на чуждестранните посетители в страната с между 30 и 40 процента след откриването на разположения на 480 хиляди кв.м музей на стойност над един милиард долара. Туризмът е ключов източник на чуждестранна валута за северноафриканската страна.

ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Голям египетски музей, Египет

Още новини по темата

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Етиопия построи мегаязовир на Нил напук на Египет
06 Юли 2025

Започна евакуацията на българи от Израел
17 Юни 2025

Гробница на древноегипетски лекар разкрива тайните на Старото царство
07 Яну. 2025

Протести срещу президента стартираха в Египет
24 Дек. 2024

Все още се издирват 9 души от потъналата яхта край Египет

26 Ноем. 2024

Археолози в Египет откриха гробница с 11 саркофага
03 Ноем. 2024

Археолози откриха древна астрономическа обсерватория в Египет

25 Авг. 2024

Европа влезе в сделка с Египет за спиране на миграцията
18 Март 2024

Реставрация на египетска пирамида предизвика скандал
30 Яну. 2024

32-ма загинаха в тежка автомобилна катастрофа в Египет
28 Окт. 2023

Червеният кръст преговаря за освобождаването на 50 заложници на "Хамас"
23 Окт. 2023

МВнР обяви курортите в Египет и Йордания за безопасни
20 Окт. 2023

Шефът на Шабак пое отговорност за нападението на "Хамас"
16 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте