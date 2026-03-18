Предплатени екскурзии до Египет поскъпват заради такса "гориво"

Pixabay Към резервираните и платени екскурзии и почивки в Египет през април ще бъде добавена такса "гориво" от 29 евро.

Туроператори и агенции вече актуализират цените на резервирани и заплатени пакети за почивки и екскурзии в чужбина заради поскъпналото авиационно гориво.

Потребители сигнализираха в социалните мрежи, че за предстоящото им пътуване до Египет туристическите агенции са поискали доплащане от 30 евро на човек, защото авиокомпанията, която извършва чартърния полет, е повишила цената. Става дума за т.нар. такса "гориво", която фигурира в стандартните договори за туристически пакети като допълнителна клауза за евентуално увеличение на цената.

Засега има съобщения само от туристически агенции, които продават почивки до Египет. Те гласят, че от 9 април до края на месеца към вече резервираните и платени пътувания ще бъде добавена такса от 29 евро.

Като мотив се посочва поскъпването през последните седмици на суровия петрол тип Brent, чиято цена е достигнала 104-106 щатски долара за барел. Тенденцията е покачването да продължи заради напрежението в Близкия изток, което пряко влияе върху разходите на авиокомпаниите за гориво.

"За да има поскъпване на пакета, който клиентът е платил, трябва във вече сключените договори да има клауза, която позволява това. В случая, заради военните действия в Близкия изток, се очаква единствено от страна на авиокомпаниите да има поскъпване в частта "такса "гориво", коментира тези дни Павлина Илиева от сдружението на туриистическите агенции "Бъдеще за туризма".

Тя е категорична, че цялостно поскъпване на туристическите пакети (извън горивото) може да се очаква само за новите договори, които предстои да бъдат сключени "Това обаче ще бъде обявена нова цена за нови клиенти, а не за клиенти по стари договори", заяви Илиева, като уточни: "Има строги договорни условия за увеличаване на цената на туристическите пакети."

В някои договори за организирано туристическо пътуване е посочено, че горивните такси се активизират, когато цената на горивото нарасне над определен процент. Например "Райнеър" уведомява, че при увеличение на цената на горивото с до 9.99%, компания ще го поеме за своя сметка. При ръст от 10 до 20% се въвежда горивна такса от 3.69 евро, а при всяко следващо увеличение на цената на горивото с 10% сумата се мултиплицира.

"Освен заради по-високата цена на авиационното гориво, допълнителната такса може да се начисли и заради по-дългите полетни маршрути на авиокомпаниите, които са принудени да заобикалят региона на Близкия изток," предупреди още Илиева.

Туристическите агенции са длъжни да предупредят клиентите за допълнителната такса за гориво не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване. В договорите се посочва, че агенциите си запазват правото да искат доплащане и при промяна на летищни такси, пристанищни такси, данъчни ставки и валутни курсове. В тези случаи агенциите също трябва ясно и разбираемо в 20 дневен срок да уведомят клиентите си, както и причините за доплащането.

Според Закона за туризма увеличение на цената на пакета до 8%, вследствие на обективно посочени причини, не може да бъде повод туристът да се откаже от почивката.