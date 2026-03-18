Предплатени екскурзии до Египет поскъпват заради такса "гориво"

Авиокомпаниите задействат допълнителната тарифа заради вдигането на цените на керосина

Днес, 06:10
Към резервираните и платени екскурзии и почивки в Египет през април ще бъде добавена такса "гориво" от 29 евро.

Туроператори и агенции вече актуализират цените на резервирани и заплатени пакети за почивки и екскурзии в чужбина заради поскъпналото авиационно гориво.

Потребители сигнализираха в социалните мрежи, че за предстоящото им пътуване до Египет туристическите агенции са поискали доплащане от 30 евро на човек, защото авиокомпанията, която извършва чартърния полет, е повишила цената. Става дума за т.нар. такса "гориво", която фигурира в стандартните договори за туристически пакети като допълнителна клауза за евентуално увеличение на цената.

Засега има съобщения само от туристически агенции, които продават почивки до Египет. Те гласят, че от 9 април до края на месеца към вече резервираните и платени пътувания ще бъде добавена такса от 29 евро.

Като мотив се посочва поскъпването през последните седмици на суровия петрол тип Brent, чиято цена е достигнала 104-106 щатски долара за барел. Тенденцията е покачването да продължи заради напрежението в Близкия изток, което пряко влияе върху разходите на авиокомпаниите за гориво.

"За да има поскъпване на пакета, който клиентът е платил, трябва във вече сключените договори да има клауза, която позволява това. В случая, заради военните действия в Близкия изток, се очаква единствено от страна на авиокомпаниите да има поскъпване в частта "такса "гориво", коментира тези дни Павлина Илиева от сдружението на туриистическите агенции "Бъдеще за туризма". 

Тя е категорична, че цялостно поскъпване на туристическите пакети (извън горивото) може да се очаква само за новите договори, които предстои да бъдат сключени "Това обаче ще бъде обявена нова цена за нови клиенти, а не за клиенти по стари договори", заяви Илиева, като уточни: "Има строги договорни условия за увеличаване на цената на туристическите пакети."

В някои договори за организирано туристическо пътуване е посочено, че горивните такси се активизират, когато цената на горивото нарасне над определен процент. Например "Райнеър" уведомява, че при увеличение на цената на горивото с до 9.99%, компания ще го поеме за своя сметка. При ръст от 10 до 20% се въвежда горивна такса от 3.69 евро, а при всяко следващо увеличение на цената на горивото с 10% сумата се мултиплицира.

"Освен заради по-високата цена на авиационното гориво, допълнителната такса може да се начисли и заради по-дългите полетни маршрути на авиокомпаниите, които са принудени да заобикалят региона на Близкия изток," предупреди още Илиева.

Туристическите агенции са длъжни да предупредят клиентите за допълнителната такса за гориво не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване. В договорите се посочва, че агенциите си запазват правото да искат доплащане и при промяна на летищни такси, пристанищни такси, данъчни ставки и валутни курсове.  В тези случаи агенциите също трябва ясно и разбираемо в 20 дневен срок да уведомят клиентите си, както и причините за доплащането. 

Според Закона за туризма увеличение на цената на пакета до 8%, вследствие на обективно посочени причини, не може да бъде повод туристът да се откаже от почивката. 

Ключови думи:

туристически пакет, екскурзии, такса гориво, самолетни пътувания, Египет

Още новини по темата

Войната в Иран проваля и почивките в Египет
16 Март 2026

Италианска туристка загина при сблъсък на два кораба по Нил
22 Дек. 2025

30 души бяха спасени при потъването на корабче в Египет
26 Ноем. 2025

Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза
25 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Етиопия построи мегаязовир на Нил напук на Египет
06 Юли 2025

Започна евакуацията на българи от Израел
17 Юни 2025

ЕС се кани да ореже правата на авиопасажерите

06 Апр. 2025

Шестима туристи се удавиха при потъване на батискаф край Хургада
27 Март 2025

Гробница на древноегипетски лекар разкрива тайните на Старото царство
07 Яну. 2025

Протести срещу президента стартираха в Египет
24 Дек. 2024

Все още се издирват 9 души от потъналата яхта край Египет

26 Ноем. 2024

Археолози в Египет откриха гробница с 11 саркофага
03 Ноем. 2024

Археолози откриха древна астрономическа обсерватория в Египет

25 Авг. 2024

