"Гражданска отговорност" поскъпна с до 300%, твърди БАСАТ

БАСАТ - асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт, обвини застрахователите, че през април синхронно и рязко са вдигнали цените на задължителните за всяко МПС полици "Гражданска отговорност".

От асоциацията правят връзка между бума на цените на застраховките и отстраняването от пазара на компанията „ДаллБогг Живот и Здраве“, която дълго време продаваше най-евтино "Гражданска отговорност". КФН забрани дейността на компанията, тъй като установи нарушения. "Непосредствено след тези действия на комисията сме свидетели на координирано, едновременно и масово увеличение на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ в диапазон от 70% до 300%, без каквато и да е икономическа логика или пазарно обоснование", се посочва в сигнала на БАСАТ.

От асоциацията са сезирали куп институции - комисиите за финансов надзор, за защита на конкуренцията и на потребителите, омбудсмана. Сигналът им е пратен също до президентството и до председателя на партията ПП „Прогресивна България“. Той е озаглавен "Данни за картелно споразумение между застрахователни компании, рязко и необосновано увеличение на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ и реална заплаха от масови фалити в транспортния сектор". Членовете на БАСАТ изразяват "изключително сериозна тревога и възмущение от случващото се на застрахователния пазар в страната след ограничаването на дейността на ЗАД „ДаллБогг Живот и Здраве“.

От сдружението на превозвачите твърдят, че цените на „Гражданска отговорност“ в България вече "многократно надвишават нивата в съседни държави", което поставя българските фирми в неконкурентна позиция на европейския пазар.

Какво предлага БАСАТ:

- незабавна проверка от КЗК за наличие на картелно споразумение и координирани действия между застрахователите;

- пълна проверка от КФН относно основанията за драстичното увеличение на цените и поведението на участниците на пазар;

- държавата да се намеси за възстановяване на реалната конкуренция и защита на бизнеса;

Ако няма спешни и адекватни мерки от всички компетентни институции, БАСАТ заплашва, че ще организира национални протести и блокади на основни пътни артерии.

Застрахователните компании обосновават повишенията с прилагането на прословутата система "бонус-малус", която отчита качествата и провиненията на шофьора на застрахованото превозно средство и "наказва" причинителите на инциденти на пътя с по-скъпа "Гражданска отговорност".

Реакция

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че започва проверки на начина, по който се определят цените по застраховка "Гражданска отговорност", след постъпили сигнали от гражданите и заради общественото недоволство от рязко поскъпване при някои застрахователи.

Регулаторът ще разгледа решенията на управителните органи на дружествата, предлагащи този вид политики, както и техническите аргументи, с които са обосновани увеличенията там, където са приложени.

КФН работи съвместно с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че започва собствена проверка по случай.

Като част от действието е отправена и поканата към представители на мотообщността за среща в КФН, където темата ще бъде обсъдена с участието и на други държави, ангажирани с проблема.