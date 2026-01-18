Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Срив в системата блокира сключването на "Гражданска отговорност"

18 Яну. 2026Обновена
Илияна Кирилова

Срив във връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд блокира сключването на "Гражданска отговорност" и оставя временно хиляди автомобили извън закона, пише Mediapool.

Системата е блокирала на 17 януари и продължава да не работи и днес по обяд, алармират застрахователни посредници. Колите без "Гражданска отговорност" на практика не може да се ползват и подлежат на санкции.

При всеки опит да се издаде нова полица задължителните данни на застрахования не се наливат в системата и полица не може да бъде издадена. "Към момента може да се правят само вноски по вече сключени полици, но не и нови застраховки", обясняват застрахователи.

Пресцентърът на МВР и кабинетът на вътрешния министър не успяха да кажат какъв точно е проблемът и кога ще бъде решен.

"Наистина има проблеми и прекъсвания в работата на системата. Прави се всичко възможно да се отстранят нередностите бързо", сочат от кабинета на вътрешния министър пред изданието.

Всеки ден, в който системата не работи, оставя по над 12 000 автомобила извън закона, изчислява Mediapool.

Късно в неделния следобед стана ясно, че системата отново функционира. "Проблемът не беше в МВР, а в свързаността на системата на Гаранционния фонд“, съобщи пресцентърът на МВР.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

гражданска отговорност

Още новини по темата

Гражданска отговорност – сигурност за водача и защита за обществото
09 Окт. 2025

Застрахователи покриват само 25% от щетите по "Гражданска отговорност"
05 Юли 2025

Застрахователи предупредиха за поскъпване на "Гражданска отговорност"
06 Яну. 2025

Известен застраховател отрича да има картел в "Гражданска отговорност"
29 Ноем. 2024

КЗК претърсва офисите на Асоциацията на застрахователите
28 Ноем. 2024

Таксиджиите заплашват да блокират магистрали по Коледа
27 Ноем. 2024

"Жълтият бунт" напомни, че държавата е фарс

21 Ноем. 2024

КЗК започва разследване за картел при "Гражданска отговорност"
20 Ноем. 2024

Застрахователите вдигат ГО на такситата заради честите инциденти
16 Ноем. 2024

Таксиджии призоваха КЗК и КФН да разследват "Гражданска отговорност"

06 Ноем. 2024

ПП-ДБ предлага анулиране на глобите заради срива със застраховките
04 Юли 2024

Технически срив блокира застраховките "Гражданска отговорност"
02 Юли 2024

Кабинетът най-после внася в НС системата "бонус-малус"
13 Март 2024

Всеки застраховател сам ще решава за "бонус-малус"
19 Окт. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?