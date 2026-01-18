Срив в системата блокира сключването на "Гражданска отговорност"

Срив във връзките между системата на МВР и Гаранционния фонд блокира сключването на "Гражданска отговорност" и оставя временно хиляди автомобили извън закона, пише Mediapool.

Системата е блокирала на 17 януари и продължава да не работи и днес по обяд, алармират застрахователни посредници. Колите без "Гражданска отговорност" на практика не може да се ползват и подлежат на санкции.

При всеки опит да се издаде нова полица задължителните данни на застрахования не се наливат в системата и полица не може да бъде издадена. "Към момента може да се правят само вноски по вече сключени полици, но не и нови застраховки", обясняват застрахователи.

Пресцентърът на МВР и кабинетът на вътрешния министър не успяха да кажат какъв точно е проблемът и кога ще бъде решен.

"Наистина има проблеми и прекъсвания в работата на системата. Прави се всичко възможно да се отстранят нередностите бързо", сочат от кабинета на вътрешния министър пред изданието.

Всеки ден, в който системата не работи, оставя по над 12 000 автомобила извън закона, изчислява Mediapool.

Късно в неделния следобед стана ясно, че системата отново функционира. "Проблемът не беше в МВР, а в свързаността на системата на Гаранционния фонд“, съобщи пресцентърът на МВР.