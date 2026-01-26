Държавата провали за N-ти път системата "бонус-малус" за шофьорите

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ на шофьорите отново се отлага. Системата, която поощрява изрядните шофьори на пътя и наказва с по-високи застраховки нарушителите, не може да тръгне от 1 февруари.

Това става ясно от репортаж на бТВ, който разкрива, че регулаторът - Комисията за финансов надзор, няма готовност да приеме навреме новата наредба, която трябва да уреди достъпа на застрахователните компании до електронните регистри на Гаранционния фонд.

Според последните промени в Кодекса за застраховането, които са в сила от 1 август 2025 г., всички застрахователни компании трябва в 6-месечен срок да публикуват правилата си за прилагане на системата бонус-малус. За целта от 1 февруари те трябваше вече да имат достъп до електронните регистри на "Гаранционния фонд" - и най-вече до регистъра за пътнотранспортните произшествия, настъпили на територията на Република България, и за участниците в тях.

„Гаранционният фонд има техническа готовност да започне да предоставя тези услуги на застрахователите, след като бъдат нормативно уредени редът и условията, по които ще става това“, обясняват от фонда пред медията.

Въпросната наредба за реда и условията, при които застрахователите може да получават информация за историята на щетите за отделните превозни средства, както и получаването на удостоверения за предявени застрахователни претенции, все още липсва. Нещо повече, от Комисията за финансов надзор, са обяснили пред бТВ, че се работи по изготвянето й и че тя ще влезе в сила най-рано през лятото.

"Сега" също зададе въпроси на КФН на какво се дължи това забавяне. На практика държавният регулатор не спазва Кодекса за застраховането, защото според разпоредбите в него КФН има шест-месечен срок, който изтича на 1 февруари 2026 г. Очакваме отговорите от КФН.

Важно е да се отбележи, че според застрахователния кодекс отговорност за приемането на наредбата освен КФН имат и министрите на вътрешните работи и на транспорта.

Вече повече от 20 години у нас няма политическа воля да се въведе по-справедливата система на определяне на цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" - т.е. шофьорите, които причиняват пътнотранспортни произшествия с щети и жертви, да плащат по-скъпи застраховки, а изрядните шофьори - по-ниски суми.

Имаше няколко неуспешни опита на различни правителства да въведат обща методика за оценка на поведението на автомобилистите на пътя, т.е. обща система бонус-малус, но те се провалиха. Накрая държавата се отказа, а с последните промени в Кодекса за застраховането реши проблема, като даде правомощия на застрахователните компании сами да си определят правила, на базата на информация за поведението на шофьорите от регистрите на "Гаранционния фонд".

Всъщност през годините много от застрахователните компании въведоха свои диференцирани тарифи, които отчитат дали застраховката се прави от млад водач или от опитен, както и от това дали има наложени наказания за нарушения на пътя. Очакванията бяха, че когато имат регламентиран достъп до база данни с историята на всеки водач и автомобил, ще може по-прецизно да определят кога да дават бонус и кога наказателни точки при определяне на цената на "Гражданската отговорност".

Но и последната законова промяна има критици. Част от застрахователните компании, както и граждански сдружения са недоволни, че при промените в Кодекса за застраховането мнозинството в парламента отхвърли идеята да се оценява поведението на шофьорите на пътя. Вместо това за водещо при определяне на цената на "Гражданска отговорност" се прие да се вземе историята на автомобила - дали е участвал в катастрофи, причинили щети.

В момента цената на полица застраховка „Гражданска отговорност“ за година е около 150 евро. С въвеждането на системата „бонус-малус“, за автомобилите без нарушения, тя може да бъде намалена с до 10-15%, докато за автомобили с ПТП да скочи двойно и тройно.