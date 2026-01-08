КЗК проверява картел в болничната храна

Комисията за защита на конкуренцията се зае с разследването на картел при обществените поръчки за доставка на храна в болниците. Екипи извършват проверки в офиси на фирми, съобщават от комисията. Храната в болниците не просто често не е съобразена с нуждите на пациентите, а е и с потресаващо качество и съдържание.

Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. сигнал от народния представител на ПП-ДБ Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на фирмите „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД. По сигнала е започнало предварително проучване, като са разгледани всички поръчки за доставка на болнична храна за София в последните 4 г. Проверките охващат доставката на храна за по-голямата част от столичните лечебни заведения, като ще са за няколко години назад.

Разследването е за т.нар. съгласувани практики, сред които манипулиране на търгове, предварително разпределяне на пазара, предварително договаряне на цени и предопределяне на печеливш участник, обясни Жельо Бойчев от КЗК на брифинг. Тези практики водят до сериозно изкривяване на конкуренцията и в крайна сметка ощетяват както възложителите, така и пациентите, като се разходват неефективно публични средства, посочи той.

В предварителното проучване бяха установени достатъчно данни за забранени тръжни манипулации, като например „разпределяне на пазари“ – спечелване на обществените поръчки от този конкурент, на когото е „разпределен“ конкретният възложител. Установени са "оферти за прикритие", които се използват, за да се създаде привидно впечатление за наличие на конкуренция и процедурата да не бъде прекратена при подадена само една оферта, посочват от КЗК.