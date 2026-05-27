КС пое драмата с дерегистрацията на коли без знанието на собственика

Конституционния съд пое драмата с дерегистрирането на колите без "Гражданска отговорност" без за това да е уведомен собственикът. Това се прави от септември миналата година след промяна в закона за движение по пътищата, което пък предизвика вълна от отнемане на шофьорски книжки.

Това става по искане на Административния съд в Силистра, който трябва да се произнесе по жалба на шофьор срещу отнемането на книжката му за 6 месеца, защото е хванат да кара дерегистрирана кола, за чието спиране от движение, заради липса на задължителната застраховка, въобще не е уведомен.

Проблемът е, че ако един водач не плати задължителната "Гражданска отговорност", то попада в хипотезата, че един автомобил не може да е на пътя без нея. Информацията за валидните полици се поддържа от Гаранционния фонд, който е задължен да подава към МВР списък с колите с изтекла застраховка. След получаването му полицията служебно дерегистрира колата, но нито едно от двете ведомства не уведомява потърпевшия. Процедурата върви без негово участие и дори без негово знание.

Затова съдията от Административен съд -Силистра Валери Раданов настоява за обявяване на част от разпоредба в Кодекса за застраховането, която не отчита дали собственикът на колата е получил уведомление. Това досега не създаваше проблем, но драмата се случи с промяна в закона за движение по пътищата през 2025 г., с която отпадна изискването за уведомяване на собственика на автомобила.

В искането до КС на съдията се напомня и че през 2023 г. в съвместно тълкувателно постановление ВКС и ВАС приеха, че без шофьорът да е уведомен за дерегистрацията на автомобила му поради липса на задължителна застраховка, не може да бъде санкциониран с отнемане на книжката. Той напомня, че правото защита предполага задължение за държавата чрез законодателството и прилагането на законите да обезпечи ефективна възможност за гражданите да защитят нарушените си или застрашените си права пред съдебни органи или администрацията.

Той изразява недоумение защо е направена въпросната промяна, при положение че информационната система, в която се осъществява прекратяващото регистрацията отбелязване, не е достъпна за гражданите. "Докато всеки е длъжен да знае закона, никой не е длъжен да знае, че на една конкретна дата Гаранционният фонд ще изпрати уведомление, което ще задейства в информационните системи на МВР въвеждането на отбелязване, прекратяващо регистрацията на дадено превозно средство", пише той в искането си пред КС.