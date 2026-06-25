КС удари звучен шамар на Пеевски, Борисов и ИТН за Съвета на Тръмп

Конституционният съд удари звучен шамар на ГЕРБ, ДПС и ИТН като обяви подкрепено от тях решение, свързано със Съвета за мир на Доналд Тръмп, за противоконституционно. Това става ясно от съобщение на Конституционния съд.

В него е посочено, че на свое заседание КС се произнесе с решение по конституционно дело №7/2026 г. Делото беше образувано по искане на служебния Министерски съвет, оглавяван от Андрей Гюров. Докладчик по делото беше конституционният съдия Галина Тонева.

Сега КС обяви за противоконституционно "Решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на присъединяването на Република България като държава основателка към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ и прието от Народното събрание на 13 март т.г. Тогава с гласовете на ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“, ИТН депутатите приеха решението за задължаване на Министерския съвет, а в отговор служебният премиер Андрей Гюров каза, че ще сезира КС.

В края на януари Росен Желязков, който тогава беше премиер в оставка, участва в церемонията по учредяване на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Това се случи на базата на засекретено решение, взето ден по-рано от Министерския съвет, което беше публикувано седмици по-късно.

Действията на Желязков бяха остро критикувани и в крайна сметка тогавашният кабинет в оставка отказа да внесе в Народното събрание предложение за ратифициране на членството в Съвета за мир и обяви, че подобно решение трябва да бъде взето от ново редовно правителство и в състава на нов парламент.

Срещу това решение застана санкционираният за корупция от САЩ по глобалния закон „Магнитски“ лидер на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. По-рано той беше призовал за това България да се присъедини към съвета на Тръмп.

До решението от 13 март се стигна, след два дни по-рано ДПС на Пеевски внесе в парламента проект на решение, с което да бъде задължен Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението.

Сега обаче това решение е обявено за противоконституционно от КС. "В своята трайно установена практика Съдът потвърждава, че съобразно принципа за разделение на властите парламентът не може чрез свои решения да навлиза в компетентността на други държавни органи, нито да се намесва неограничено във всяка сфера на държавното управление", обясняват висшите съдии.

Конституционният съд не се отклонява от тази принципна позиция и посочва, че с оспореното решение Народното събрание излиза извън пределите на собствената си компетентност, като възлага на Министерския съвет и на министъра на външните работи да изпълнят дейности и да приемат актове, които не произтичат от Конституцията и Закона за международните договори.

"Съдът намира, че парламентът осъществява недопустима от гледна точка на основния закон намеса в правомощията на Министерския съвет дали и кога да инициира пред Народното събрание процедура за ратификация на международен договор. Правомощието на законодателя да ратифицира международни договори не го овластява чрез своите решения да задължава Министерския съвет да внесе законопроект за ратификация".

Този извод за противоконституционност се отнася и за частта от оспореното решение, с която се възлага на министъра на външните работи да обнародва в Държавен вестник закона за ратификация в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила, тъй като по Конституция единствено държавният глава има правомощието да обнародва законите, с изключение на тези за изменение и допълнение на Конституцията.

Конституционният съд посочва, че оспореното решение на Народното събрание е в противоречие с принципа на разделение на властите, защото нарушава конституционния баланс между законодателната и изпълнителната власт. Наред с това то нарушава и правната сигурност като формален елемент на принципа на правовата държава, тъй като възлага на органи на изпълнителната власт дейности и издаване на актове без законово основание.

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии, а решението е прието единодушно.