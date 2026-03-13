Пеевски прокара Съвета за мир през НС

Водачът на ДПС Делян Пеевски и партньорите му от ГЕРБ и ИТН успяха да се наложат и да задвижат процеса, с който българската държава да стане пълноправен член на Съвета за мир – международната инициатива на американския президент Доналд Тръмп.

Със 100 гласа - на депутати от трите формации и независими, Народното събрание днес задължи Министерския съвет да внесе проект на закон, с който да се ратифицира хартата на съвета. Противниците им събраха едва 54 гласа, а трима депутати се въздържаха.

ГЕРБ, ДПС и ИТН прокараха предложението вчера през комисията по отбрана, след като се провали в комисията по външна политика. В първоначалния вариант на решението, внесено от Пеевски , се настояваше кабинетът да се задейства незабавно. По предложение на ГЕРБ решението беше редактирано, като това отпадна и не остана срок, в който правителството да подготви проекта.

Въпросът беше коментиран от служебния премиер Андрей Гюров днес. Той даде да се разбере, че ще се бори с решението на парламента в Конституционния съд. "Партиите навлизат в ситуация на предизборна кампания и определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка "Магнитски". Но има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство", заяви Гюров.

Съветът за мир е лична инициатива на Тръмп, който е негов пожизнен председател. Хартата на съвета е подписана от 22 държави досега, сред които и България. От името на страната ни това направи бившият премиер Росен Желязков, който в онзи момент беше в оставка, не се консултира с парламента и общественото мнение, но получи подкрепата на ГЕРБ, ДПС и ИТН.

Инициативата на Тръмп предизвиква противоречиви реакции в международната общност, като силно застъпено е мнението, че американският президент се опитва да измести ООН от ролята му на универсална международна организация.

Защитници и противници

Защитата на предложението на Пеевски поеха ДПС и ГЕРБ. Искра Михайлова от ДПС обяви, че със Съвета за мир Америка предлага нов вариант за света да подреди взаимоотношенията си. Колегата й Йордан Цонев посочи, че САЩ са стратегически партньор на България и Европа, и декларира, че "ООН е отишло в историята".

Георг Георгиев от ГЕРБ, доскоро външен министър, обвини опонентите на Съвета за мир, че налагат тезата, че САЩ и ЕС са врагове. Той се позова на резолюцията на ООН, с която се позволява на Съвета за мир да действа като преходна администрация в Газа, като правна основа за инициативата на Тръмп.

Според Атанас Славов от ПП-ДБ хартата на Съвета за мир го прави организация която е "еднолична, наследствена и квазимонархична". Той изтъкна, че резолюцията на ООН по никакъв начин не позволява създаването на нов международен орган. "Ние не отричаме стратегическото ни партньорство със САЩ, но нека не разколебаваме нашето трудно спечелено място в сърцето на ЕС", допълни Славов.

Колегата му Васил Пандов каза, че присъединяването ни към Съвета за мир поставя съмнения за нарушение на устава на ООН и на конституционните принципи на българската външна политика. По думите му, Народното събрание няма правомощието да принуждава правителството да изготви проектозакона, който Пеевски поиска. Пандов напомни, че досега никой не е виждал официален, преведен на български текст на това, под което се е подписал Росен Желязков.

В политически план водачите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обявиха, че според тях Пеевски ще използва победата си днес, за да се освободи от наложените му санкции по американския закон "Магнитски".

Без шанс

Всъщност, съпротивата срещу искането на Пеевски се оказа само словесна. Когато дойде моментът за гласуването, много от депутатите въобще не присъстваха в залата.

От БСП, която имаше решение на партийното ръководство да се противопостави на Съвета за мир, гласуваха само петима. Отсъстваше цялата група на АПС, която иначе публично се обявява срещу "модела Пеевски". Само двама депутати от МЕЧ се включиха в гласуването - като въздържали се, и трима от "Величие", които бяха против.

Така останаха ПП-ДБ и "Възраждане" като опоненти на предложението, като дори техните групи не бяха в пълен състав - 27 от обединението и 20 от партията на Костадин Костадинов участваха във вота.

За гласуването дойде лично Пеевски, който доста дълго не беше виждан в пленарната зала. Лидерът на ДПС се чувстваше толкова уверен, че при прегласуването на предложението му даже напусна залата.

Той се спря пред парламентарните репортери, за да коментира насмешливо, че "соросното правителство се е развълнувало, явно ще ги шляпкат Сорос и синът му." Според него ПП-ДБ "громят Америка и президента на Америка". "Петроханците днеска приключиха", смята той.