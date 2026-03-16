МВР потвърди за мистериозен дим в хижа "Петрохан", който се е появил преди 3 дни в строго охраняваната от полиция сграда. Това стана чрез официално съобщение на вътрешното министерство, появило се час след като вътрешният министър Емил Дечев обясни в интервю по Би Ти Ви, че за първи път чува за подобно нещо. В хижата на 1 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

"На 12 март около 16.20 часа екипът, охраняващ хижа “Петрохан”, забелязал дим, който излизал от сградата. Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната. Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване", обяснява вътрешното министерство и добавя, че "районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата".

Изявлението постави в неудобно положение министъра на вътрешните работи. „Аз за първи път чувам за тази информация. Веднага ще направя проверка дали е имало такъв пожар. Възможно е това да е просто слух. Трябва да се има предвид, че преди 12 март са правени доста огледи. Ако на 12 март се пали пожар за укриване на следи, не ми изглежда много логично, защото вероятно са направени поне няколко огледа на местопрестъплението. Чак на 12 март да правиш пожар ми се вижда прекалено закъсняло“, заяви Дечев.

„На този етап знам от пресконференциите, че няма данни за седми човек, който някъде да се укрива. Всичко остава в рамките на шестимата убити. Мотивът е труден за установяване, тъй като имаме твърдение за завещание, направено приживе от Калушев на двамата младежи, за които има твърдение, че вероятно са били убити“, добави Дечев.

Вътрешният министър Емил Дечев поиска публично прокуратурата да му даде материали по разследването "Петрохан", поне тези, които са предоставени на депутатите. Той отправи своя призив от екрана на Би Ти Ви. Дечев обясни, че според него е редно той да знае поне колкото 240-те депутати, които получиха десетки страници експертизи, показания, документи по разследването за смъртта на 6 души, чиито трупове бяха открити на хижа "Петрохан" и в кемпер край "Околчица".

Дечев заяви, че разполага с ограничена информация по разследването, тъй като материалите са предоставени на народните представители, но не и на него.

Министърът повтори за пореден път, че не е освобождаван нито един от разследващите полицаи. „Хората, които са започнали работа по случаите в "Петрохан" и "Околчица", от самото начало до момента са едни и същи“, каза Дечев. Той уточни, че е преместил единствено директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Захари Васков, защото не му е предоставил пълна информация относно тогавашния главен секретар Мирослав Рашков. „Причината е, че той пред мен не ми каза цялата истина“, посочи вътрешният министър и обясни, че Васков не му казал за неплатените глоби на Рашков. Според него именно доверието между ръководството е ключово.

Министърът на вътрешните работи заяви и че промените по върховете на МВР се правят по ясни критерии и отхвърли твърденията, че президентът Румен Радев има влияние върху кадровите решения. „Критериите са почтеност и професионализъм. Аз съм виждал само два пъти президента Радев и то преди много години на публични събития, никога насаме, нямам неговия телефонен номер, така че това е несериозно“, каза той.

По отношение на предстоящите избори министърът увери, че МВР ще работи за ограничаване на купуването на гласове. „Искам всички служители на МВР да гарантират свободни, честни, демократични и законосъобразни избори с минимум изборни нарушения“, заяви той. Според него институциите вече разполагат с информация за рисковите секции и за хората, които традиционно участват в подобни схеми. „Тези хора не са сезонни работници. Те не работят един път на четири години… Хората от този контингент се знаят. Превенцията е нещо много силно и няма нищо лошо да си поговориш с тези хора“, посочи министърът.

Дечев коментира и оплакването на Делян Пеевски в прокуратурата, че въздейства на ГДБОП да го викат на разпит по сигнала на Теодора Гергиева. "Това е обикновена оперативна проверка. Не съм давал нито устни, нито писмени указания на хората, които правят проверката, които и не знам кои са, кого да привикват", заяви МВР-шефът. На въпрос за реакцията на Пеевски Дечев каза, че това са някакви негови субективни усещания и че не вярва такъв висок едър мъж лесно да изпада в паника и страх.

Дечев обясни, че е дал охрана на европрокурорката Теодора Георгиева за получени заплахи по телефона, както и заради това, че още не е приключило разследването за смъртта на нейната майка при пожар.