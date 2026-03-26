Прокуратурата светкавично угоди на Пеевски за дело срещу министър Дечев

Софийската градска прокуратура светкавично е образувала разследване по сигнала на санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски срещу служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това научи "Сега" от източници от прокуратурата. Според тях се подготвя и обвинение срещу Дечев. Делото е възложено на следовател.

Пеевски се подразни от интервюто, което министърът даде за "Сега" на 11 март.

"Проблемът" е отговорът на Дечев на въпрос дали политикът трябва да е сред хората, от които ГДБОП да снеме сведения по проверката, която прави по сигнала на българския европрокурор Теодора Георгиева. "Ако е истинска проверка, би трябвало да се случи", каза министърът на въпрос дали Борислав Сарафов, градската прокурорка Емилия Русинова и Пеевски трябва да бъдат извикани за сведения от ГДБОП в рамките на проверката. Всъщност викането на някого за разпит или снемане на сведения не означава той да бъде обвинен.

По информация на "Сега" по делото вече са разпитани всички оперативни работници от ГДБОП, които са работили по сигнала на Теодора Георгиева.

Лидерът на ДПС смята, че отговорът на Дечев на журналистическия въпрос, че това е "недопустима намеса на служебния министър в работата на професионалния състав на МВР" и затова подава сигнал до Софийската градска прокуратура. Пеевски нарича твърденията на европрокурорката "донос", за който "вече два пъти съм сезирал ad hoc прокурора и СГП".

"А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов (служебния правосъден министър) - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия", завършваше изявлението на Пеевски във Фейсбук, без да сочи конкретика.

"Сега" изпрати въпроси по темата до пресцентъра на прокуратурата, до говорителката и зам.-градски прокурор Десислава Петрова, както и до Христо Кръстев, който е говорител на представящия се за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Отговори засега няма.

Сигналът на Пеевски срещу Дечев не е единственият. Първи прокуратурата сезираха депутати от ИТН с твърдения, че той е притискал разследващи случая "Петрохан". След това сходен сигнал подадоха и двама служители от МВР. Двата сигнала са обединени и според последната официална информация по тях тече проверка.

"В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите, от бившето шоу на Слави Трифонов, под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър", коментира тогава вътрешният министър.

Градската прокурорка се проверява сама за връзки с Еврото

Колкото до проверката, която започна в ГДБОП по сигнала на Теодора Георгиева, Дечев каза днес в интервю за Нова тв, че преписката вече е иззета от Софийската градска прокуратура. Точно за шефката на тази прокуратура - Емилия Русинова, Георгиева твърди, че е човекът, който я е завел в "Осемте джуджета" за прословутата среща със сенчестия лобист Петьо Петров - Еврото.

Министърът беше попитан и дали е вярна информацията, че Русинова е излизала от страната с автомобил на Еврото. "Нито ще потвърдя, нито ще отрека" каза Дечев. По думите му обаче преписката "толкова бързо е иззета от ГДБОП, че не е имало време за разпит (на Русинова)".

"Призовавам българското общество да се събуди. Това е сериозен проблем. Тук има явен конфликт на интереси. Не можем да позволяваме една толкова важна институция да работи по начин, който създава впечатление, че обслужва частни интереси", каза Дечев.

На въпрос дали след като правителството приема, че Борислав Сарафов след 21 юли м.г. не е изпълняващ функциите главен прокурор, МВР не може да го спре да влиза в кабинета си, министърът посочи, че това е "изключително крайна мярка, която може да хвърли страната в хаос и война". Иначе за него "няма никакво съмнение, че Сарафов обитава незаконно кабинета на главния прокурор". "МВР може много неща. Ще преценим. Минавали са ми такива мисли през главата. Не съм взел решение", отговори Дечев на уточняващите въпроси на водещите на Нова тв.