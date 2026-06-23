Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Конституционният съд отне ключово право на КЗК по искане на Радев

Висшите съдии обявиха достъпа до трафични данни на комисията за противоконституционен

Днес, 17:01
КС в сегашния си състав
КС
КС в сегашния си състав

Конституционният съд отне правото на Комисията за защита на конкуренцията да има достъп до трафични данни при установяване на нарушения на антимонополното право Това стана след като КС се произнесе с решение по конституционно дело №19/2025 г. Делото бе образувано по искане на президента на България по времето, в което държавен глава все още беше сегашния премиер Румен Радев. Докладчик по него е съдия Павлина Панова.,

Съдът обяви за противоконституционни няколко разпоредби от Закона за защита на конкуренцията. "За да се произнесе по конституционосъобразността на оспорените разпоредби, Съдът не се отклонява от разбирането, че достъпът до трафични данни (който се предоставя на Комисията за защита на конкуренцията с оспорените разпоредби) представлява намеса в основни, конституционно защитени права на гражданите каквито са правото на неприкосновеност на личния живот  и правото на неприкосновеност на свободата и тайната на кореспонденцията", посочват в мотивите си от КС.

В разпоредбите – предмет на производството пред КС, е предвидено редът за достъп до трафични данни да се използва за целите на разследване и наказване на нарушенията по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). "По този начин законодателят не се е ограничил в използването на трафичните данни само за преследването на тежки престъпления (каквото е ограничението по Конституцията), а необосновано е разширил тази цел, като е надхвърлил допустимите легитимни цели за съхраняване и достъп до трафични данни", пишат от КС. Тъй като тежестта на намесата в случая е значителна, като се имат предвид видът, обхватът и възможностите за използване на трафичните данни, не е конституционно допустимо да се разрешава такъв достъп, за да се разследват и наказват административни нарушения.

Конституционният съд приема, че не всяка мярка, която може да бъде полезна за целите на правоприлагането, дори и да е необходима в конкретния случай, е конституционно допустима с оглед на негативните последици, до които води. "Липсва конституционноправно основание да се приеме, че допустимото ограничаване на неприкосновеността на личния живот и на неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията в случаите на „тежко престъпление“ може да се разшири, за да включи и деянията, представляващи административни нарушения, дори квалифицирани от националното законодателство като „тежки“", се посочва в решението.

"Доколкото трафичните данни, до които КЗК би могла да има достъп, биха могли да се използват за удостоверяване на наличие на комуникация между пазарните субекти, без да се разкрива съдържанието на тази комуникация, тези данни биха могли да служат само като косвено доказателство, преценявано в съвкупност с други доказателства в хода на производството по разкриване и наказване на нарушения", смятат висшите съдии

Според тях "ограниченият полезен ефект от тази мярка не оправдава нито нейния широк обхват, нито високия интензитет на засягане на основните права, до който тя води, предвид сериозното навлизане в неприкосновеността на личния живот на гражданите и в неприкосновеността на свободата и на тайната на тяхната кореспонденция".

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии, като решението е прието единодушно. Решението е подписано със становище от съдия Соня Янкулова, добавят от КС=

Интересно е да се отбележи, че ограничаването на въпросното право на КЗК става по искане на Румен Радев като президент, а сега ръководената също от него партия разширява правомощията на антимонополната комисия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Конституционен съд, трафични данни, КЗК

Още новини по темата

Наяве излезе мащабна измама с фалшиво масло „Deutsche Markenbutter“
22 Юни 2026

Икономисти и производители са скептични за "евтината кошница"
09 Юни 2026

ПБ прилага "немска преса" за цените? Друг път

02 Юни 2026

Производители на храни искат отмяна на мерките за овладяване на цените
28 Май 2026

КС пое драмата с дерегистрацията на коли без знанието на собственика
27 Май 2026

КЗК съзря "тежки нелоялни практики" в "Кауфланд" и "Т-Маркет"

21 Май 2026

Бизнесът зове властта да се откаже от налагане на "справедливи цени"
19 Май 2026

КЗК обвини 3 фирми за болнична храна в картел в София
15 Май 2026

Свръхконтролът на КЗК мина на първо четене само с гласовете на ПБ и ДПС
13 Май 2026

Дори депутатите от ПБ се оплетоха в идеите си за контрол на цените

13 Май 2026

Бизнесът попиля с критики мерките на ПБ за овладяване на цените
12 Май 2026

ПБ ще направи КЗК и КЗП още по-големи бухалки
11 Май 2026

КЗК разследва картел в обществени поръчки с ИТ оборудване
01 Апр. 2026

Само прокурорската асоциация остана да брани вечния мандат на Сарафов
23 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса