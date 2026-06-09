Икономисти и производители са скептични за "евтината кошница"

Намалените цени на основни хранителни стоки от инициативата "Кошница с грижа" ще бъдат изцяло за сметка на печалбата на търговските вериги. Свалянето на цените няма да е за сметка на доставчиците и производителите на тези стоки, нито ще се поделя с тях.

Това заяви пред БНТ депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев по повод съмненията за ефекта от тази мярка, а именно, че от нея може да пострадат родните производители, като бъдат принудени да продават на още по-ниски цени продукцията си.

Инициатива "Кошница с грижа" бе обявена тържествено от премиера Румен Радев в понеделник в Министерски съвет в присъствието на осем търговски вериги. Тя предвижда за период от 6 месеца супермаркетите да предлагат с поне 15% по-ниски цени основни продукти от малката потребителска кошница, приоритетно българско производство.

Някои вериги се включиха в инициативата още същия ден, като сложиха специалните етикети с логото "Кошница с грижа" до етикетите с промоционални намаления на цените. Правителството обаче твърди, че е договорило новите намаления да са дългосрочни за разлика от седмичните промоции.

"Не е картел"

Правителството е имало индивидуални срещи с всяка търговска верига, на които те доброволно са предложили своите пакети от евтини стоки, обясни Гечев. Така включването в държавната инициатива за масово сваляне на цени не можело да се разглежда като забранено картелно съглашателство, смята Гечев.

Той обаче не можа да отговори на въпроса защо правителството се фокусира само в големите търговски вериги и няма ли дискриминация спрямо хората в населените места, където тези вериги нямат свои магазини. Гечев обяви, че очаква и малките търговци да се съобразят с по-ниските цени на хранителните стоки, включени в "кошницата с грижа".

"Тази инициатива не изключва останалите мерки, които предприема "Прогресивна България" по отношение на овладяване на ръста на цените", каза Гечев, като напомни, че тази и следващата седмица предстои Народното събрание да гласува окончателно промените в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. В тях се въвежда засилен контрол и по-високи глоби от страна на КЗК и КЗП върху ценообразуването и нелоялните търговски практики.

Реакции

От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ днес изразиха скептицизъм спрямо инициативата "Кошница с грижа". Те изразиха и опасения, че част от намалените цени ще бъдат прехвърлени върху производителите и ще намалят печалбите им.

„За нас реален ефект няма да има, той ще бъде по-скоро козметичен. От години настояваме за закон за проследяемост на агрохранителната верига. Необходимо е тя да бъде изсветлена“, заяви пред Нова тв Цветан Цеков, председател на камарата.

Финансистът Никола Филипов също смята, че мярката няма да доведе до съществени промени в цените. „Генезисът на инфлацията не се намира в търговските вериги. Това, което беше представено, е набор от хранителни продукти на по-ниски цени, но остава въпросът кой ще плати сметката – дали търговските вериги, дали доставчиците, или и двете страни“, коментира той пред Нова тв.

Според Филипов единственият устойчив механизъм за намаляване на цените е ограничаването на проинфлационното публично харчене. „Бизнесът не трябва да бъде демонизиран. Дават се нови правомощия на контролните органи, но бизнесът не е враг на държавата – тя съществува благодарение на него“, посочи финансистът.

Икономистът Георги Ангелов отбеляза, че проблемът с повишението на цените е много по-сложен – започва от производството, преминава през преработката и стига до конкуренцията на пазара на дребно. "Икономиката ни се нуждае от повече инвестиции и по-силна подкрепа за производството. Необходимо е да се насърчава производството и да се насочват повече средства към инвестиции. Трябва да се спре фокусът единствено върху потреблението и да се работи за създаване на повече продукция и по-висока добавена стойност“, заяви икономистът.