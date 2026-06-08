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Търговските вериги ще свалят цените с поне 15% за 6 месеца

08 Юни 2026Обновена
Александър Пулев
БГНЕС
Александър Пулев

Търговските вериги ще свалят цените на основните стоки от малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца. Това е доброволна договорка с кабинета в кампанията "Кошница с грижа", стана ясно на пресконференция на веригите с премиера Румен Радев, министъра на икономиката Александър Пулев и министъра на земеделието Пламен Абровски. Сред стоките ще са мляко, хляб, сирене, яйца и др., като приоритет ще имат българските продукти. Всички стоки с намалени цени ще бъдат специално обозначени.

"Това не са краткосрочни промоции, а доброволен и дългосрочен ангажимент", подчерта премиерът Румен Радев. Той призова медиите и гражданите да упражняват контрол.

От "Кауфланд" и Лидл" обявиха, че още от днес ще обозначат в магазините си стоките, които влизат в инициативата "Кошница с грижа". В "Кауфланд" ще бъдат между 30 до 50 основни хранителни продукти. "Лидл" освен хранителни стоки ще включи и перилни препарати и хигиенни материални в евтината кошница, като ще предлага по-евтините продукти в нея 8 месеца. "Фантастико" също от днес ще намали цените на 50 основни хранителни продукти с минимум 15%. Това ще е отделно от регулярните промоционални оферти, които се правят всяка седмица, уточниха от веригата.

"Била" ще намали от 18 юни за шест месеца цените на над 100 продукта, но не каза с колко. "Метро" се включва от 10 юни с по-ниски цени на 100 стоки, а от 1 юли - на 150 стоки. "Дар 345" и "Минимарт" ще се включат в инициативата от 15 юни, а търговската верига СВА - от 11 юни.

"Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Всяка верига ще излезе със свое предложение на свободен пазарен принцип и е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това не е картел", коментира по-рано днес Пулев пред Нова телевизия. Все пак той призова веригите да бъдат "достатъчно активни" в посланията си, за да не търпят "репутационни щети".

Пулев отново посочи, че за някои хранителни стоки у нас търговките вериги си начисляват 130% надценка, докато в Европа е нормално тя тя е 30-35%.

Активност се очаква и в парламента, където тази седмица трябва окончателно да бъдат гласувани законови промени срещу необосновано повишаване на цените на стоки и услуги. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъкът с нелоялни търговски практики.  Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието "справедлива стойност", която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката за 20 основни групи стоки.

 

Повече за  законовите промени:

Фарсът на ПБ "справедливи цени" е на финалната права
Държавата ще определя и оповестява „справедливите цени" за 20 основни групи стоки. Това гласува бюджетната комисия, одобрявайки промени в Закона за защита на потребителите. Кои ще са артикулите - министърът на икономиката трябва да каже.
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Ключови думи:

цени, поскъпване, Закон за защита на потребителите

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