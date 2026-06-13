В държавата няма дефицит на нищо. Нямаме война. Ако кацнат извънземни, както по филмите, и тогава икономиката спре, държавата може да замразява цени. Но ние нямаме такъв случай. Няма нужда държавата да казва на никого в магазина или фризьорски салон на каква цена да продава. Това каза финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев в студиото на bTV. Повод за думите му са мерките на кабинета "Радев", свързани с високите цени на пазара.

"Миналата година, преди въвеждането на еврото, имаше отново мерки, свързани с КЗК, КЗП, закони, наказания, санкции. Няколко години се занимаваме с този въпрос и винаги казвам, че мерките не работят. След година пак ще коментираме“, обясни той.

Според Василев това е губене на време на обществото с по-маловажни теми и пропускане на големите въпроси, с които нацията трябва да се занимава.

"Една от причините за високата инфлация е изключително разхитителната и неправилна бюджетна политика през последните 5 години. Държавата харчи изключително много – смятам, че са натрупани около 20 милиарда евро разходи повече, отколкото е трябвало. Това е основен двигател на инфлацията“, коментира той.

По думите на Василев втората причина са световните процеси – войни и цена на нефта. "Но аз казвах тогава, че няма да видим цена на нефта от 200 долара, както се твърдеше. Нищо подобно не се случи. Дори сега други държави изнасят огромни количества нефт, а цената е по-ниска от тогава“.

"Третата е положителна причина – силният ръст на доходите. Проблемът не е дали инфлацията е 2, 3 или 6 и нещо процента, а как да направим така, че българските граждани да забогатяват по-бързо и да имат по-високи доходи. Държавата трябва да помага не чрез субсидии за всички, а само на тези, които имат нужда“, подчерта Василев.

Според него политиките на държавна намеса в частния сектор и пазарната икономика са предимно загуба на време и водят до грешни резултати.

Василев обясни, че ако държавата премахне бюджетните дефицити, ще се премахне едно от горивата на инфлацията. "Ако намали публичния сектор значително, също ще намали натиска върху пазара. Държавата трябва да се занимава с конкуренция, инвестиции и намаляване на регулациите, а не да усложнява живота на частния сектор“.

"Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души", заключи финансистът.