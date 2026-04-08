КЗП иска да връчва актове и на чистачката във фирмата

Търговци се възмутиха, че на комисията се дават безконтролни права да спира сайтове за е-търговия

Днес, 06:13
Законови промени предвиждат блокиране на интернет страницата и онлайн магазина на търговец, на когото КЗП е издала акт за нарушение и в продължение на 10 дни не успява да му го връчи.
Законови промени предвиждат блокиране на интернет страницата и онлайн магазина на търговец, на когото КЗП е издала акт за нарушение и в продължение на 10 дни не успява да му го връчи.

Промени в Закона на защита на потребителите, предложени от Министерството на икономиката и индустрията, притесниха бизнеса заради прекомерно разширяване на правомощията на контролните органи и риск от произвол от тяхна страна.

Един от най-спорните текстове в законопроекта предвижда блокиране на интернет страницата и онлайн магазина на търговец, на когото Комисията за защита на потребителите е издала акт за нарушение и в продължение на 10 дни не успява да му го връчи. Предлага се в такъв случай заповедта да се публикува единствено на сайта на КЗП без пряко уведомяване на засегнатия бизнес, като три дни по-късно достъпът до сайта на търговеца се блокира.

Допълнителен проблем е, че заповедта за спиране на сайта подлежи на незабавно изпълнение. Така ако търговецът реши да обжалва, делото може да продължи с месеци, през което време бизнесът му ще работи без уебсайт.

"На практика законопроектът задължава търговците постоянно да следят официалния сайт на КЗП, за да не пропуснат евентуална заповед срещу тях, публикувана без тяхното пряко уведомяване. Това е непосилно административно бреме, особено за малкия и средния бизнес", коментират от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС).

Според тях свалянето на интернет страницата е изключително тежка мярка, която  може да доведе до необратими загуби за бизнеса, особено ако е наложена, без да има потвърдено нарушение и без възможност за защита.

От АТНС алармират и за друга смущаваща законова промяна - акт за нарушение да може да се връчва от КЗП дори и на чистачката в проверяваната фирма.

В момента актове се връчват само на управителя. Предвижда се те да могат да се връчват на всяко лице на трудов или граждански договор с фирмата, в която са установени нарушения. "Това означава, че документът може никога да не достигне до ръководството на компанията, а от него да тече срок за отстраняване на нарушение", предупреждават от АТНС.

Търговци алармират също така, че заложените нови глоби в законопроекта са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото. Някои от санкциите, които налага Комисията за защита на потребителите, са завишени двукратно, въпреки че са представени като превалутиране на левови суми в евро. Например глоби, които досега са били от 300 до 1000 лева, се предлага да станат от 200 до 1000 евро, а тези от 500 до 3000 лева — от 300 до 2000 евро. 

"Докато инспектори на КЗП санкционират търговци за разлики от два евроцента при превалутирането, самата държава с този законопроект закръгля глобите до два пъти нагоре в своя полза, без да спазва официалния курс, което изисква от бизнеса. От една страна търговците са задължени да не вдигат цени до 8 август 2026 г., а от друга — държавата едностранно повишава санкционната рамка", коментират от асоциацията на търговците на нехранителни стоки.

Законопроектът е качен в портала за обществени консултации "Стратеджи" в края на февруари и е видно, че много бизнесорганизации са отправили забележки към него. 

От АТНС също настояват за преработка на неясните и непълни разпоредби, както въвеждане на обективни критерии, за да не се създава почва за административен произвол.

На първо място е искането им актовете за нарушения да се връчват единствено по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване (eDelivery) на електронното правителство, само на упълномощени представители на бизнеса.

Освен това е отправено искане санкциите да бъдат превалутирани по официалния курс съгласно Закона за еврото — без държавата да заобикаля правилата, чието спазване изисква от другите.
От асоциацията настояват блокирането на уебсайт да не може да се прилага без предварителен задължителен съдебен контрол, при който съдът да се произнася в кратки срокове.

АТНС обединява национално представени компании за търговия с мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и др., като Moemax, Sport Depot, Aiko, Masterhaus, Доверие-Брико, Мегадом, Хеликон и др. Те имат над 100 обекта в 13 областни града и наемат над 3000 души.

 

