Свръхконтролът на КЗК мина на първо четене само с гласовете на ПБ и ДПС

Със 148 гласа "за" Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, които са първата порция мерки, обявени от управляващата партия "Прогресивна България" като мерки за овладяване на ръста на цените.

Става дума за промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се дават по-големи правомощия на КЗК да разследва картели и наказва нелоялни търговски практики. Освен това се въвежда и задължение за търговците да докладват в нов електронен регистър всяка доставка на селскостопански, хранителни продукти и суровини и всяка тяхна последваща дистрибуция.

При гласуването в залата не присъстваха депутатите от ГЕРБ, въпреки че преди това по време на дебатите те обявиха, че ще подкрепят законопроекта на ПБ. Преди гласуването бе дадена 30 минутна почивка, по време на която стана ясно, че НСО е свалила охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вероятно и това е причината нито един депутат от ГЕРБ да не се яви в залата за гласуване след почивката.

Против промените в Закона за защита на конкуренцията гласуваха депутатите от "Продължаваме промяната" и част от депутатите от "Демократична България". ДБ като цяло гласуваха "въздържали се", както и "Възраждане".

Критики

Основните критики от опозицията бяха срещу завишената административна тежест за бизнеса и риска от прекомерен контрол от страна на КЗК.

"Въвеждането на новото понятие за забранено съвместно господстващо положение за големите фирми на даден пазар и контролът да не прилагат "прекомерно високи цени" на практика ще ги накара те бързо да вдигнат цените, дори да не се налага. Просто ще искат да изпреварят влизането в сила на закона, за да не бъдат обвинени после, че се налага да вдигат цени", посочи Богдан Богданов от "Продължаваме промяната".

Съпартиецът му Венко Сабрутев обяви, че на практика новата власт въвежда таван на цените, а новото звено в МС за контрол на цените няма да се различава от някогашния Комитет по цените в соцвреме. "Въвежда се и скандалната презумпция за виновност - българският бизнес ще трябва да доказва пред КЗК, че не участва в незаконни практики", каза Сабрутев.

От "Демократична България" остро се противопоставиха на планираното завишаване на бюджета на КЗК и назначаването на нови хора в комисията и обявиха, че посоката трябва да е към свиване на администрацията. "Този закон предполага повече натиск на регулаторите, което не е ефективно. Обявявате, че ще има и още други законовите промени за овладяване на инфлацията, което означава още повече на регулации, но търговците отсега ще вземат превантивни мерки, като завишат цените", посочи Владислав Панев. Попълването на пореден регистър с огромен брой документи за всяка доставка на хранителни стоки по веригата, ще оскъпи разходите на фирмите, а това също е причина те да вдигнат цените, допълни той.

Мартин Димитров също вижда в законовите промени "скрит ценови контрол", който може да се обърне срещу икономиката. "КЗК получава свръхконтрол, като може избирателно да санкционира за "прекомерно високи цени", защото законът й дава право и да не наложи санкции. Комисията може да се осъмни в нелоялни търговски практики и да поиска доказателства от търговците, но може и да не поиска. Да се надяваме, че промените няма да доведат до лоши практики", каза Димитров.

От "Възраждане" посочиха, че вносителите оставят "широко отворена врата да бъдат заобикаляни мерките", докато някои търговци ще трябва да доказват, че не са виновни.

От ГЕРБ обявиха, че дават подкрепа за законовите промени, защото са необходими бързи мерки за овладяване на повишаващите се цени. Затова предвидените подзаконови актове като наредби и методики към закона трябва да се съкратят, защото в момента някои от тях се предлага да са готови до 6 месеца, което ще забави действието на законовите промени.

Оправдания

"Ние не слагаме таван на цените или надценките, но искаме да се знае какви са надценките по цялата верига", каза Явор Гечев от "Прогресивна България". Затова и се въвежда централизиран регистър на всички доставки по веригата, който ще дава проследимост на търговията на едро и дребно с храни.

От думите на Гечев се разбра, че в момента фискалният контрол, който НАП извършва за хранителните стоки, като иска в реално време фирмите да докладват всички фактури, не е достатъчен. В новия регистър, който не е ясно кога ще заработи, поетапно ще се включва наблюдението на различни продукти - засега само хранителни, и поетапно ще се изисква прилагането от търговците на различни документи. Вносителите от ПБ твърдят, че този регистър дори ще намали административната тежест, защото всичко щяло да става автоматизирано на едно място, а не в отделни регистри, както сега.

Земеделските производители няма да участват в регистъра, декларирането ще започва от първия търговец по веригата, поясни Гечев.

Константин Проданов увери депутатите, че по наредбите се работи и те ще бъдат приети много скоро, след като влезе в сила промяната в закона за защита на конкуренцията. До тогава ще действа закона за въвеждане на еврото, който също ограничава вдигането на цените без икономическа обосновка.

"Не сме давали заявка, че този законопроект ще постигне бърз ефект върху цените. Той е само първа стъпка от цял пакет мерки, които ще предприемем. Това е първа стъпка за пълен мониторинг на процеса за справедливо разпределение на печалбите по веригата, което сме заимствали от водещи държави като Франция, Германия. Целта е да намалим сивата икономика и паразитите по веригата, които взимат необосновано печалбата", обяви Тодор Джиков.

Накрая Стефан Белчев от ПБ заключи: "Времето за безхаберие свърши. Вместо призива "За Бога, братя, не купувайте!" ние казваме "За бога, братя, държавата е тук и тя ще ви помогне!".