Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КЗК разследва картел в обществени поръчки с ИТ оборудване

Производството е образувано по сигнал на директора на ГДБОП в качеството му на възложител

01 Апр. 2026

Екипи на Комисията за защита на конкуренцията извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. Съдействие на проверяващите от антимонополната комисия оказват и служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област.

Проверките в офисите са в рамките на производството на КЗК за установяване на евентуално забранено споразумение между участници в обществени поръчки за доставяне на ИТ оборудване с манипулиране на процедурите. Производството е образувано по сигнал от директора на ГДБОП към МВР в качеството му на възложител по обществени поръчки, уточняват от комисията. 

В сигнала се посочва, че назначената от директора на ГДБОП комисия за оценка и класиране на офертите на участниците е установила идентичност по отношение на техническите и ценовите предложения на двама от оферентите – „КОНТРАКС“ и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“. И двамата участници са предложили една и съща най-ниски цена. Разлика е установена само по отношение на приложенията към техническите им предложения.

След получаване на сигнала КЗК е извършила задълбочено предварително проучване, като са разгледани всички поръчки за периода 2024-2026 г., в които дружествата участват като конкуренти.

"В предварителното проучване бяха установени данни за евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации чрез координация в действията на двете дружества и предопределяне решението на възложителя относно предприятието, което да бъде избрано за изпълнител", посочват от КЗК.

От комисията уточняват, че при извършване на внезапни проверки на място проверяващите разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват. По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация. Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към събраните до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на множество обществени поръчки.

След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.

Пълният текст на решението за самосезиране и образуване на производство е публикуван на интернет страницата на КЗК на адрес: https://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300073266

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КЗК, картел, ИТ оборудване

Още новини по темата

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Проверяват най-голямата млечна компания у нас за пазарна злоупотреба
23 Яну. 2026

КЗК проверява картел в болничната храна
08 Яну. 2026

КЗК ще проучва доставните цени в малките хранителни магазини
06 Яну. 2026

Зам.-шеф на КЗК се закани с мистериозна проверка в "специфичен кетъринг"
04 Яну. 2026

КЗК откри огромни проблеми в пазара на мляко и млечни продукти
03 Дек. 2025

Антимонополната комисия вече ще проверява и "Черните петъци"
22 Окт. 2025

Радев отхвърли офертата на Пеевски за нови автомобили
21 Окт. 2025

КЗК проверява президентството заради "Българската Коледа"
20 Окт. 2025

Управляващите ударно разширяват властта на КЗК
02 Окт. 2025

Фризьори и ВиК майстори са вдигнали ударно цените

26 Септ. 2025

Държавата стоварва тежък административен чук върху бизнеса
07 Авг. 2025

Три регулатора ще следят цените на телекомите заради еврото
27 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?