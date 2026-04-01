КЗК разследва картел в обществени поръчки с ИТ оборудване

Екипи на Комисията за защита на конкуренцията извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване. Съдействие на проверяващите от антимонополната комисия оказват и служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област.

Проверките в офисите са в рамките на производството на КЗК за установяване на евентуално забранено споразумение между участници в обществени поръчки за доставяне на ИТ оборудване с манипулиране на процедурите. Производството е образувано по сигнал от директора на ГДБОП към МВР в качеството му на възложител по обществени поръчки, уточняват от комисията.

В сигнала се посочва, че назначената от директора на ГДБОП комисия за оценка и класиране на офертите на участниците е установила идентичност по отношение на техническите и ценовите предложения на двама от оферентите – „КОНТРАКС“ и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“. И двамата участници са предложили една и съща най-ниски цена. Разлика е установена само по отношение на приложенията към техническите им предложения.

След получаване на сигнала КЗК е извършила задълбочено предварително проучване, като са разгледани всички поръчки за периода 2024-2026 г., в които дружествата участват като конкуренти.

"В предварителното проучване бяха установени данни за евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации чрез координация в действията на двете дружества и предопределяне решението на възложителя относно предприятието, което да бъде избрано за изпълнител", посочват от КЗК.

От комисията уточняват, че при извършване на внезапни проверки на място проверяващите разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват. По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация. Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към събраните до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на множество обществени поръчки.

След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.