Дори депутатите от ПБ се оплетоха в идеите си за контрол на цените

Казусът с прекомерно високите цени, създава голямо объркване, защото с промени в два закона се въвеждат различни понятия, които не е ясно за кои точно стоки в какви условия ще действат. А на Комисията за защита на конкуренцията вече няма да се налага да разследва картели, за да наказва фирми за незаконно съгласуване на цени и разпределяне на пазари.

С промените на "Прогресивна България" в Закона за защита на конкуренцията се въвежда нова забрана за злоупотреба с господстващо положение - т.нар. "съвместно господстващо положение". Такова е налице, когато две или повече независими помежду си големи компании на даден пазар, без да се договарят изрично, действат координирано и възпрепятстват конкуренцията, като влияят в ущърб за другите играчи по отношение на цени, количества и други показатели на пазара.

"Развързваме ръцете на КЗК да действа по-оперативно, защото в момента доказването на картели е много трудно", обясни един от вносителите на законовите промени - шефът на бюджетната комисия Константин Проданов. Той обяви, че новата мярка е заимствана от Германия, където съвсем скоро я въвели в антимонополното си законодателство с цел овладяване на инфлацията.

Според законовите промени при съмнения за съвместно господстващо положение на определени пазари, КЗК ще има правото да изисква информация за ценообразуването на замесените компании. Ако се установи, че те налагат прекомерно високи цени, регулаторът ще може да ги забранява, наред с налагането на солени глоби до 10% от оборота на фирмите.

В законопроекта доста общо е разписано, че прекомерно висока цена е тази, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Предвижда се Министерски съвет, след съгласуване с КЗК, да приеме специална наредба с методика и показатели за определяне кога едни цени, може да се считат за прекомерно високи.

В закона за защита на потребителите пък се въвеждат понятия като "икономически необосновани" и "справедливи" цени. От законовите промени става ясно, че докато забраната за прекомерно високите цени ще важи само за пазарни играчи с господстващо положение или съвместно господстващо положение, то забраната на "икономически необосновани" цени ще важи за всички останали търговци. За тях контролът се извършва от Комисията за защита на потребителите и НАП.

В същото време т.нар. "справедливи" цени не са задължителни, а само ориентировъчни (според вносителите), но пък ако търговците много ги надвишават, това ще е знак за нелоялни търговски практики и ще доведе до проверки на КЗП и НАП. Тези справедливи цени ще важат за хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, които в момента се наблюдават по Закона за въвеждане на еврото. Те ще се определят по методика на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и ще се публикуват на сайта на КЗП, но все още не е ясно с каква периодичност ще се осъвременяват.

Самите автори на законопроектите от ПБ също не са наясно какви точно цени ще контролира държавата, но уверяват, че няма да се погазват принципите на свободния пазар.

Явор Гечев, например, обяви в ефира на bTV, че забраната за прекомерно високи цени ще се прилага за хранителните продукти в търговските вериги, които държали над 70% от пазара и затова при тях имало съвместно господстващо положение.

Шефът на КЗК Росен Карадимов обаче разясни пред бюджетната комисия във вторник, че търговските вериги не са в господстващо положение и при тях конкуренцията е изключително висока. "Не е такова положението при телекомите - там съвместното господстващо положение е очевадно и трябва да се изследва дали има прекомерно високи цени", каза Карадимов. Той изрично предупреди, че институтът на прекомерно високите цени не бива да се прилага произволно. По думите му освен за пазара на мобилни услуги, новата мярка може да се прилага и за пазара на лекарства, на горива, на ЕРП-тата, които са естествени монополисти, а също и на пазара за финансови услуги. "На всички тези пазари картел много трудно може да се докаже, но доказване на съвместно господстващо положение и потенциални злоупотреби ще е далеч по-лесно", каза Карадимов.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

В същото време проектозаконът предвижда доста широко поле на изключения, които позволяват освобождаване от забраната за прекомерно високи цени. При обсъждането на първо четене в бюджетна комисия на промените в Закона за защита на конкуренцията от ДБ и ПП, изразиха безпокойство, че това може да създаде проблеми - по усмотрение на регулатора едни компании да бъдат атакувани, а други - пощадени.

Например, дори и при установяване на съвместно господстващо положение, ако компаниите докажат обективни икономически причини за повишение на цените си, те няма да бъдат санкционирани за прекомерно високи цени. Такива причини според законопроекта може да бъдат увеличени производствени и логистични разходи, външни пазарни фактори, както и "други доказуеми икономически обстоятелства".