ПБ ще направи КЗК и КЗП още по-големи бухалки

Законът за еврото и доказването на икономическо обосновано вдигане на цените се удължава с една година

11 Май 2026Обновена
Константин Проданов и Явор Гечев се кълнат, че ще прилагат само пазарни мерки за овладяване на инфлацията.

"Прогресивна България" предлага законодателни промени, които ще удължат с още една година разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото за забрана на повишението на цените, без да е икономически обосновано. Освен това на Комисията за защита на конкуренцията ще бъдат дадени двойно повече правомощия за контрол на търговците на едро и дребно, а на Комисията за защита на потребителите - възможност да им налага двойно по-високи санкции.

"Искаме да преустановим спекулата и лова на риба в мътна вода. Не искаме да извиваме ръцете на търговските вериги, а да направим така, че те да не извиват ръцете на българските производители и потребители", обяви Константин Проданов, който заедно с Явор Гечев представи първите законодателни промени на "Прогресивна България".

Двамата обявиха, че досега регулаторите са нямали инструментариум, с който да се борят с прекалено високите цени на някои стоки. Затова в Закона за защита на конкуренцията се дописва черния списък от нелоялни търговски практики, които да бъдат преследвани от КЗК. В момента броят им е 13, като ПР предлагат да нараснат до 33. Сред новите забранени практики са налагане от купувача на търговски и договорни условия, цени и плащания, които са дисриминационни и необосновани за доставчика, налагане на такси, надценки и отстъпки за предлагане на стоки в търговските обекти, изискване на последващи отстъпки и бонуси, които не са включен във фактурната цена и др.

Отделно към забраната за злоупотреба с монополно или господстващо положение се добавя и "съвместното господстващо положение". То е налице, когато две или повече независими помежду си предприятия съвместно притежават пазарна сила и съгласувано действат срещу ефективната конкуренция на съответния пазар. Това поведение ще бъде наказвано със санкция до 10% от годишния оборот.

Освен това се дават и законови определения на  "прекомерно висока цена" и "справедлива цена", посочиха вносителите. "Спазването на справедлива цена не е задължително, а само ориентировъчно и ако някой търговец надхвърля с много тази цена, това ще е индикатор за възможна нелоялна практика и тогава регулаторите трябва да се намесят", разясни Явор Гечев.

Що е то "прекомерно висока цена" е дефинирано във внесените промени в Закона за защита на конкуренцията - "цена, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба". КЗК ще преценява дали има значително надвишаване и ще стопира такива цени.

Отделно в Закона за защита на потребителите се въвежда понятието "справедлива цена", но определение какво представлява няма. Посочва се само, че Министерството на икономиката ще определя по специална методика справедливата цена за всяка една стока от списъка, който КЗП наблюдава.

"Това не е нито твърд таван на цена, нито таван на надценка. Това е нашето виждане каква е справедливата цена на базата на установени европейски практики. Целта е да има дисциплиниращ ефект върху търговските вериги", уточни Проданов. 

Впечатление прави, че законовите промени за овладяване на инфлацията са изцяло насочени към търговските вериги. Те ще продължат да подават всеки ден данни за текущите цени на над 100 хранителни продукта към и кономическото министерство и КЗП. Новите управляващи също искат да следят и анализират тази информация ежедневно, като обещават да я направят използваема - и за регулаторите, и за потребителите.

Двамата депутати от ПБ допуснаха, че след приемането на законовите промени, свързани с овладяването на инфлацията, КЗК и КЗП ще получат по-големи бюджети, за да наемат повече инспектори за проверки.

В по-дългосрочен план "Прогресивна България" смята да въведе регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка. Целта била да се изсветли за обществеността как се формира цената на даден хранителен продукт във всеки етап от производството до рафта в магазина.

Още във вторник ще бъде свикано заседание на временната бюджетна комисия, на което да започне разглеждането на двата законопроекта.  "Започваме борба със спекулата. Край на пировете по време на чума", закани се Проданов.

