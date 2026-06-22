Наяве излезе мащабна измама с фалшиво масло „Deutsche Markenbutter“

Съобщение на Комисията за защита на потребителите за наложени глоби за заблуждаващо предлагане на млечни продукти, разкри неподозирана измама с краве масло, на което е сложена марката „Deutsche Markenbutter“. То обаче нито е произведено в Германия, нито е направено от краве мляко.

Антимонополната комисия съобщи днес, че глобява „Клас фуд“ ЕООД с 186 319,87 евро, а „Алфа СД“ ООД – с 123 369,62 евро, разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“ от 250 гр, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95% немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.

Не е ясно какви количества от фалшивото немско масло са изконсумирали българските потребители, но от решението на КЗК за установените нарушение на Закона за защита на конкуренцията е видно, че сигналите и проверките за нередностите са започнали още в началото на 2025 г.

Тогава фирмата "Ростар БГ“ ООД, която дистрибутира на българския пазар от 2011 г. истинското краве масло Deutsche Markenbutter, сигнализира БАБХ и КЗК за фалшивия продукт, който се продава в редица хранителни магазини, включително и в някои по-малки търговски вериги. Негов дистрибутор е софийската фирма „Клас фуд“ ЕООД, която пък посочва, че доставчикът е друга софийска фирма "Алфа СД". Впоследствие се установява, че производител е фирма "Галко" от пловдивското с. Желязна, специализирана в производство на имитиращи млечни продукти. На опаковката обаче е посочено, че "маслото" е произведено от немския производител "Арла Фуудс" (Arla Foods Deutschland GmbH), който e световно разпознаваем с високото качество и вкус на предлаганите продукти от портфолиото му. В хода на производството е установено, че от началото на 2018 г. "Арла Фуудс" е преустановила производството на краве масло с опаковка, в каквато е опакован предлаганият от „Клас фуд“ продукт.

Проверка на БАБХ веднага установява, че няма никакво краве мляко в проби взети от търговски складове на "Клас фуд" и "Алфа СД", въпреки обозначенията на опаковките. Агенцията сезира и Софийска районна прокуратура.

Пред КЗК, по време на проверките, от „Клас фуд“ са обяснили, че само са поставяли етикети с превод върху пакетчетата масло с наименование „Deutsche Markenbutter“, което те са закупили от доставчика "Алфа СД" с партиден номер. Преди това проверка на БАБХ установява общо 77 520 броя пакетчета масло „Deutsche Markenbutter“, 0,250 кг, закупени в периода април 2024 г. до януари 2025 г.

От своя страна "Алфа СД" се оправдават, че не са производител, не пакетират, не препакетират и не поставят етикети върху масло с наименование „Deutsche Markenbutter“, а го продават точно във вида, в който е закупено от „Галко“, което е било с отбелязани върху опаковката на маслото съответни показатели. Доставчикът не е извършвал тестове или изследвания за млечните мазнини в продукта.

Пак от решението на КЗК разбираме, че отношенията между „Алфа СД“ и „Галко“ датират от началото на 2023 г. и са прекратени след проверката на БАБХ и установяване на несъответствия на млечни мазнини. Пред КЗК „Галко“ поддържа версията, че нито произвежда продукт с наименование „Deutsche Мarkenbutter“, нито предлага, разпространява или етикетира такъв. На „Алфа СД“ са продавани имитиращи млечни продукти с марки "Галко“ от 250 гр., „Маркенбутер“ - 10 гр. и „Галко кутия“ смес 1 кг. БАБХ не установява в стопанисвани от „Галко“ предприятия за препакетиране на млечни и имитиращи продукти налични количества от продукт „Deutsche Markenbutter“, 0,250 гр., както и документи за продажба на такъв продукт на „Алфа СД“. Установена е продажба на 5 400 кг „Галко кутия“.

В крайна сметка КЗК решава, че законово нарушение са извършили само дистрибутора "Клас фуд" и доставчика му "Алфа СД" - заблуждение за съществени свойства на стоки чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти.

На този етап няма информация от прокуратурата за провеждано досъдебно производство.