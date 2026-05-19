Съветът за мир закъса с парите

За Газа трябват 70 млрд. долара. Постъпили са малка част от обещаните 17 млрд.

19 Май 2026

Разминаването между обещаното финансиране и реално разпределените средства за плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за възстановяване на Газа трябва да бъде спешно преодоляно, се казва в доклад на Съвета за мир, цитиран от Reuters. Документът предупреждава за потенциален финансов недостиг в рамките на инициативата, чиято реализация се оценява на около 70 млрд. долара - до момента са постъпили само малка част от обещаните 17 млрд. долара.

В доклад до Съвета за сигурност на ООН от 15 май се подчертава, че „разликата между поетите ангажименти и реално разпределените средства трябва да бъде спешно преодоляна“. 

В доклада се обяснява, че съществува „рамка на хартия“, която се разминава с реално работещ механизъм за възстановяване на Газа. Затова Съветът за мир призовава държавите и организациите извън инициативата също да се включат във финансирането, както и страните, които вече са поели ангажименти, да ускорят изпълнението им.

Сред потенциалните донори се посочват САЩ, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, както и Мароко, Узбекистан и Кувейт. В документа не се уточнява колко средства реално са постъпили до момента, нито точният размер на недостига.

