Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради "Гражданска отговорност"

Мотористи от цялата страна излязоха на протест и блокираха общо 26 възлови пътни пункта в страната. Недоволството им, което те изразиха още в началото на месеца, е заради драстичното, според тях, увеличение на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" (ГО) за мотоциклети.

В 18:00 ч. координирано под блокада попаднаха София и още 25 точки в страната. В столицата протестиращите блокираха пл. "Княз Александър I Батенберг" и движението по бул. Цар Освободител, пише дир.бг.

Мотоциклетистите в Перник започнаха протестните действия малко след 17:30 ч. Шествието премина през града и продължи по външноградската магистрала, след което влезе обратно в града през входа откъм квартал "Изток". То продължи по булевард "Юри Гагарин" в посока залата, откъдето тръгна шествието. Организаторите уточниха, че целта е протестът да бъде видим, без да се създават сериозни затруднения за останалите участници в движението. Предварително планираната блокада на движението не беше разрешена от кмета Станислав Владимиров.

Мотористите в Пловдив затвориха Околовръстното шосе в участъка между Асеновградско шосе и Пазарджишко шосе. Протестни блокади ще има по редица други ключови пътни артерии в страната като Е79 край Монтана в посока "Дунав мост 2", автомагистрала "Марица" до Свиленград при пътен възел "Ново село" в посока Гърция, както и "Дунав мост" при Русе.

Малко след 18 часа протестиращи от Шуменско затвориха движение пътя към Айтоския и пътя към Ришкия проход, край с. Ивански. Очаква бяха освободени за движение към19:00 ч.

Представители на старозагорския мотоклуб "Мото-туристически клуб Волни ездачи" протестират в южната част на Стара Загора. Мотористите се събраха в района на бензиностанция "Зара" в кв. "Кольо Ганчев", след което по централния булевард "Св. Патриарх Евтимий" се насочиха към Летище Стара Загора. Това е една от основните изходни артерии на областния град и пътна връзка към автомагистрала "Тракия".

От началото на април има значително увеличение на ГО - над 80%, заяви пред БНР националният координатор на протеста Красимир Пъргов. Мотористите искат да се замразят застраховките на старите нива, защото изобщо няма завишение на инцидентите по пътя по тяхна вина, изтъкна той. Пъргов съзира в отговорите на институциите, до които са отправили жалби, че те действат "като на адвокати на застрахователите" и, че "работят в полза на самите застрахователи".

"Застрахователите боравят на тъмно. Искаме да излезе на светло методологията на ценообразуването - призова той. - Терминът "мотоциклетист" изобщо го няма в Застрахователния кодекс".

Сред исканията на протеста е да се създаде национална работна група с участие на мотористите, в която да влизат регулатори, застрахователи и компетентни държавни институции.

Още на 5 май Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът Велислава Делчева обявиха готовност за законодателни промени за ГО за мотоциклети. Тогава бе обявено, че КФН е изискала от застрахователите решенията на техните съвети на директорите, актюерските обосновки и разчети, на база на които са взети решения за увеличаване на цените, за да установи дали има необосновано вдигане и съгласувани търговски практики.

Днес пък Велислава Делчева обяви, че е "абсолютно несправедливо мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка", след като ползват мотоциклетите си сезонно. Тя добави още, че ГО за мотоциклетите наистина е вдигната между 60 и 80% и благодари на КФН за поетия ангажимент да направи детайлен анализ за причините за повишението.