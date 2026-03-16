Войната в Иран проваля и почивките в Египет

Все повече европейски туристи отказват почивки в страни, които са в близост до войната в Иран.

Войната в Близкия изток проваля почивките и екскурзиите не само в страните, в които се водят военни действия. Страхът от войната отказва много българи от пътувания в посока Азия. Силно страда туризмът и в Египет и дори Тунис, въпреки че те не са въвлечени във военния конфликт.

"Всички азиатски дестинации, които са с прекачване в Дубай или Доха, се изпълняват с изключително големи трудности. За тях се налага презаверяване на билетите с нови дати, но много от клиентите ни направо се отказват", посочи пред БНР Павлина Илиева от сдружение "Бъдеще за туризма". Такива са например екскурзиите до Китай и Виетнам. Прекачването през Турция за момента не е нарушено, но и за тези пътувания има откази.

Египет е най-големият страдащ от войната в Персийския залив, по същия начин пострада и преди три години, когато избухна войната в Газа. Туристите се страхуват, че са прекалено близо до военните действия и прекратяват вече сключени договори. За Египет вече се провалят договори за месец април, като се има пред вид, че там програмите приключват в средата на май, посочи Илиева.

"За държави, в които не се водят военни действия, туроператорите нямат основание да възстановят пълната сума по туристическите пакети, защото нито авиокомпаниите, нито хотелиерите ни възстановяват парите", каза Илиева.

Някои български туроператори още преди седмица преустановиха програмите си за Египет в опит да минимизират загубите и да осигурят по-голямо спокойствие на клиентите си. Такъв туроператор е "Емералд Травел", който предлага пакетни почивки чрез огромен брой туристически агенции в страната.

"След обстоен анализ на наличната информация и на база на експертната оценка от страна на ръководството на нашето дружество, решихме да възобновим чартърните си програми до Египет на 28 март", посочиха от "Емералд".

Туристическите агенции предупреждават, че пълната сума при провалена почивка, се възстановява единствено за страните от военните действия - заКатар, Дубай, Абу Даби и целия регион на Персийския залив. В това число е и Йордания, където още при стартирането на конфликта пътуванията приключиха и бяха прибрани всички български туристи.

И в други страни в Европа туристите отказват почивки в страни, които са в близост до войната в Иран.

Британците например отказват почивки в Източното Средиземноморие, информират британските медии. Популярни дестинации като Турция, Кипър и дори Гърция се избягват от британците, които насочват поглед към други държави далеч от размирния регион, предимно в Западна Европа, Карибите, Ямайка. Британското правителство препоръча да се избягват пътувания в радиус от 10 км от границата със Сирия поради бойни действия и повишен риск от тероризъм.