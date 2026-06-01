Иран спря преговорите със САЩ

Преговорният екип на Иран е преустановил обмена на съобщения със САЩ, който става чрез посредници, според иранската информационна агенция Тасним. Причината за това са израелските атаки срещу Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА .

Според иранската медия няма да има преговори, докато не бъдат удовлетворени иранските искания за прекратяване на израелските операции в Ливан и в ивицата Газа.

"Фронтът на съпротивата и Иран са решили, че ще работят за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб ел Мандеб", добавя Тасним.

Американският президент Доналд Тръмп коментира пред NBC, че не е чул от Иран, че преустановява преговорите със САЩ, но ако е вярно, „това е добре“.

„Мисля, че говорим твърде много... мълчанието би било много добре. Мълчанието не означава, че ще започнем да хвърляме бомби. Ще запазим блокадата. Блокадата е стоманена,” каза той. На въпроса дали може да изчака Иран да се откаже: „Мисля, че мога да чакам колкото искат. Губят цяло състояние.“