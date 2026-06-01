Иран спря преговорите със САЩ

Преговорният екип на Иран е преустановил обмена на съобщения със САЩ, който става чрез посредници, според иранската информационна агенция Тасним. Причината за това са израелските атаки срещу Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според иранската медия няма да има преговори, докато не бъдат удовлетворени иранските искания за прекратяване на израелските операции в Ливан и в ивицата Газа.
"Фронтът на съпротивата и Иран са решили, че ще работят за пълно блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове, включително протока Баб ел Мандеб", добавя Тасним.
Американският президент Доналд Тръмп коментира пред NBC, че не е чул от Иран, че преустановява преговорите със САЩ, но ако е вярно, „това е добре“.
„Мисля, че говорим твърде много... мълчанието би било много добре. Мълчанието не означава, че ще започнем да хвърляме бомби. Ще запазим блокадата. Блокадата е стоманена,” каза той. На въпроса дали може да изчака Иран да се откаже: „Мисля, че мога да чакам колкото искат. Губят цяло състояние.“