Тръмп е против Иран да предаде
обогатения уран на Русия или Китай

27 Май 2026
ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп все още разчита, че мирно споразумение с Иран е възможно

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на заседание на кабинета си във Вашингтон, че САЩ все още „не са удовлетворени“ от позицията на Иран в мирните преговори, но въпреки това разчитат, че мирно споразумение ще бъде постигнато. Той отново даде да се разбере, че ако не бъде постигната договореност, Съединените щати могат да възобновят военните действия.

Според Тръмп иранските власти искат да сключат „сделка“, за което свидетелства и частичното възстановяване на интернет в страната след тримесечното му пълно прекъсване. Президентът на САЩ отбеляза, че икономиката на Иран е „в свободно падане“ и че мирното споразумение е жизненоважно за Техеран.

Говорейки за възможните параметри на „сделката“, Тръмп подчерта, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен без никакви ограничения. Той също така заяви, че не одобрява идеята Иран да предаде обогатен уран на Русия или Китай.

По-рано в сряда иранските държавни медии съобщиха, че в хода на непреките преговори страните са се договорили, по-специално, в рамките на месец да бъде възстановено корабоплаването през Ормузкия проток - в замяна на премахване на морската блокада на Иран от страна на САЩ и намаляване на американското военно присъствие в Близкия изток. От  Белия дом определиха иранското съобщение като невярно.

През изминалия уикенд беше съобщено за съществен напредък в преговорите за мирно споразумение, които се водят в условията на крехко прекратяване на огъня - след продължилите повече от месец размени на удари, започнали с атаката на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че остава да бъдат уточнени само няколко формулировки. И двете страни обаче подчертават, че е възможно споразумение така и да не бъде постигнато. В момента преговорите са съсредоточени върху самото прекратяване на бойните действия и отварянето на Ормузкия проток, като ядрената програма на Иран ще бъде обсъждана на по-късен етап.

