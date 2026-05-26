Нетаняху и Тръмп влязоха за малко в болница

Днес, 13:12
ЕПА/БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху влязоха по едно и също време в болници.

Нетаняху бе приет в болницата „Хадаса Ейн Керем“ в понеделник вечерта, като официалното обяснение бе - стоматологична процедура. 

По-рано 76-годишният политик разказваше за лечение на рак на простатата, освен това се знае, че има поставен кардиостимулатор и са му били извършени няколко операции.

По-рано този месец Нетаняху заяви, че здравословното му състояние е „добро“ и „отлично“, докато даваше показания по делото за клевета, което заведе срещу адвоката Гонен Бен Ицхак и журналистите Ури Мисгав и Бен Каспит във връзка с публикации относно здравето и физическата му форма.

„Здравословното ми състояние е добро, а според някои дори отлично“, заяви Нетаняху. „Не съм страдал от рак на панкреаса. Ако беше така, вече нямаше да съм тук“, каза той и добави, че прави упражнения, подлага се на медицински изследвания и че показателите му са „напълно нормални“.

По същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп бе приет в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ - за трети път в рамките на последните 13 месеца. 

По информация на Белия дом, става дума за прегледи, а визитата включва медицински и стоматологични изследвания.

Лекари заявиха и по-рано, че Тръмп посещава „Уолтър Рийд“ не само за годишните си прегледи, но и за допълнително „планово наблюдение“, което предизвика спекулации относно реалното му здравословно състояние.

Белият дом по-късно уточни, че президентът е преминал компютърна томография като превантивна мярка за изключване на сърдечно-съдови проблеми. Администрацията твърди, че той се намира в „отлично здраве“ и редовно е наблюдаван от медицински екип.

