Най-напрегнатата тема на срещата "Тръмп-Си" е била Япония

Най-напрегнатата част от срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Пекин неочаквано за американската делегация е било обсъждането на Япония. Китайският лидер остро е разкритикувал японския премиер Санае Такаичи за „ремилитаризацията“ на страната, пише "Файненшъл таймс", позовавайки се на свои източници.

Според събеседници на FT Си е говорил „емоционално и раздразнено“ и е изненадал американските представители, тъй като преди срещата темата за Япония практически не е била повдигана в контактите с китайската страна.

В отговор на критиките към японските разходи за отбрана Тръмп е заявил, че Токио е принуден да заеме по-твърда позиция в сферата на сигурността заради нарастващата заплаха от Северна Корея. Не е известно дали в този контекст той е споменал Китай като основна заплаха за сигурността на Япония.

На 15 май малко след края на визитата на Тръмп в Пекин японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че по време на телефонен разговор с президента на САЩ двамата са потвърдили непоколебимия съюз между Япония и САЩ, съобщи Ройтерс.

"Обменихме мнения по въпроси, свързани с Китай, включително икономиката и сигурността, и потвърдихме необходимостта от тясна координация по темите, засягащи Индо-тихоокеанския регион", каза Такаичи.

Тя обаче не отговори на въпрос дали по време на разговора е била засегната темата за Тайван.

По думите на Такаичи Тръмп я е информирал подробно за посещението си в Китай, при условие че съдържанието на разговора остане поверително.

Отношенията между Пекин и Токио рязко се влошиха, след като Санае Такаичи през ноември 2025 г. заяви, че евентуално нападение на Китай срещу Тайван може да представлява за Япония „екзистенциална заплаха“, която би оправдала използването на японските въоръжени сили.

В ежегодните си отбранителни доклади Япония през последните години определя заплахата от Китай като по-сериозна от тази от Северна Корея, отбелязва FT. В проекта на доклада за 2026 г. Япония също изразява „сериозна загриженост“ от задълбочаващото се военно сътрудничество между Пекин и Москва.

През април 2026 г. Япония отмени ограниченията върху износа на смъртоносни оръжия. Забраната за износ към държави, в които се водят бойни действия, остава в сила, но правителството отбеляза, че може да бъде направено изключение при „особени обстоятелства“.

"Файненшъл таймс" нарече това „исторически обрат“ в политиката на Япония. "Киодо нюз" писа, че това е „съществена промяна“ в отбранителната политика на страната, която след поражението си във Втората световна война се позиционира като „миролюбива държава“.

Премиерът на Япония Санае Такаичи заяви, че курсът на страната като мирна държава през повече от 80-те следвоенни години остава непроменен.