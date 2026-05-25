Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-напрегнатата тема на срещата "Тръмп-Си" е била Япония

Днес, 11:38
Тръмп и Си в Пекин, 14 май
EPA/BGNES
Тръмп и Си в Пекин, 14 май

Най-напрегнатата част от срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Пекин неочаквано за американската делегация е било обсъждането на Япония. Китайският лидер остро е разкритикувал японския премиер Санае Такаичи за „ремилитаризацията“ на страната, пише "Файненшъл таймс", позовавайки се на свои източници.

Според събеседници на FT Си е говорил „емоционално и раздразнено“ и е изненадал американските представители, тъй като преди срещата темата за Япония практически не е била повдигана в контактите с китайската страна.

В отговор на критиките към японските разходи за отбрана Тръмп е заявил, че Токио е принуден да заеме по-твърда позиция в сферата на сигурността заради нарастващата заплаха от Северна Корея. Не е известно дали в този контекст той е споменал Китай като основна заплаха за сигурността на Япония.

На 15 май малко след края на визитата на Тръмп в Пекин японската министър-председателка Санае Такаичи заяви, че по време на телефонен разговор с президента на САЩ двамата са потвърдили непоколебимия съюз между Япония и САЩ, съобщи Ройтерс.  

"Обменихме мнения по въпроси, свързани с Китай, включително икономиката и сигурността, и потвърдихме необходимостта от тясна координация по темите, засягащи Индо-тихоокеанския регион", каза Такаичи.

Тя обаче не отговори на въпрос дали по време на разговора е била засегната темата за Тайван.

По думите на Такаичи Тръмп я е информирал подробно за посещението си в Китай, при условие че съдържанието на разговора остане поверително.

Отношенията между Пекин и Токио рязко се влошиха, след като Санае Такаичи през ноември 2025 г. заяви, че евентуално нападение на Китай срещу Тайван може да представлява за Япония „екзистенциална заплаха“, която би оправдала използването на японските въоръжени сили.

В ежегодните си отбранителни доклади Япония през последните години определя заплахата от Китай като по-сериозна от тази от Северна Корея, отбелязва FT. В проекта на доклада за 2026 г. Япония също изразява „сериозна загриженост“ от задълбочаващото се военно сътрудничество между Пекин и Москва.

През април 2026 г. Япония отмени ограниченията върху износа на смъртоносни оръжия. Забраната за износ към държави, в които се водят бойни действия, остава в сила, но правителството отбеляза, че може да бъде направено изключение при „особени обстоятелства“.

"Файненшъл таймс" нарече това „исторически обрат“ в политиката на Япония. "Киодо нюз" писа, че това е „съществена промяна“ в отбранителната политика на страната, която след поражението си във Втората световна война се позиционира като „миролюбива държава“.

Премиерът на Япония Санае Такаичи заяви, че курсът на страната като мирна държава през повече от 80-те следвоенни години остава непроменен.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Китай, Япония, Доналд Тръмп, Си Дзинпин

Още новини по темата

САЩ и Иран са съгласували 95% от ядреното споразумение
25 Май 2026

Въоръжен мъж започна да стреля и бе убит пред Белия дом
24 Май 2026

Тръмп и Рубио видяха напредък в преговорите между САЩ и Иран
23 Май 2026

90 миньори загинаха след взрив в мина в Северен Китай
23 Май 2026

САЩ спират издаването на зелени карти от своята територия
23 Май 2026

Тръмп пропуска сватбата на сина си заради Иран
23 Май 2026

Тръмп изпраща още 5000 американски войници в Полша
22 Май 2026

Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш
21 Май 2026

САЩ поискаха смъртна присъда за Раул Кастро
21 Май 2026

Китай пак отказа на Путин договор за газопровода "Силата на Сибир-2"
20 Май 2026

Путин отива на двудневно посещение в Китай

19 Май 2026

Руски дрон удари китайски кораб в Одеса
18 Май 2026

Тръмп обяви ликвидирането на втория човек в "Ислямска държава"
16 Май 2026

Тръмп: Постигнахме фантастични споразумения с Китай
15 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса