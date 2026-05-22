Младенов: Бездействието на Израел и "Хамас" обезсмисля Плана за мир

Върховният представител на създаденият от Тръмп Съвет за мир обяви, че ситуацията е патова

Днес, 10:00
Николай Младенов
Николай Младенов

Бездействието на Израел и на групировката "Хамас" по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в Ивицата Газа заплашва да го обезсмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация.

Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от БНР.

Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказа на "Хамас" да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията - заради продължаващите му военни действия в Газа и осуетяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.

"Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва половината от териториите си. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи, и без перспектива за реконструкции там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако "Хамас" не сложи оръжие", коментира Младенов. 

Ключови думи:

Николай Младенов, Хамас, Израел

