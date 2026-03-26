Израел ликвидира командира на иранските ВМС

Министърът на отбраната Израел Кац обяви, че при израелски въздушен удар е бил убит Алиреза Тангсири, командир на военноморските сили на Иранската революционна гвардия.

„Снощи, в рамките на прецизна и смъртоносна операция, израелските въоръжени сили ликвидираха командира на военноморските сили на Революционната гвардия Тангсири, заедно с висши офицери от военноморското командване“, заяви Кац във видеообръщение.

„Човекът, който беше пряко отговорен за терористичната операция по миниране и блокиране на Ормузкия проток за корабоплаването, беше взривен и ликвидиран“, каза той, цитиран от АФП.

От началото на съвместните американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари Израел обяви, че е ликвидирал няколко високопоставени ирански длъжностни лица, сред които върховният лидер Али Хаменей и влиятелният шеф на службите за сигурност на Ислямската република Али Лариджани.

През последните дни израелските сили нанесоха няколко удара, насочени срещу военноморските сили на Иран. Миналата седмица израелски въздушни удари поразиха няколко ирански военноморски кораба в Каспийско море, включително такива, оборудвани с ракетни системи, спомагателни кораби и патрулни лодки.