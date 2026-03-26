Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел ликвидира командира на иранските ВМС

Алиреза Тангсири е пряко отговорен за блокирането на Ормузкия проток

Днес, 13:15
Министърът на отбраната Израел Кац
EPA/BGNES
Министърът на отбраната Израел Кац обяви, че при израелски въздушен удар е бил убит Алиреза Тангсири, командир на военноморските сили на Иранската революционна гвардия.

„Снощи, в рамките на прецизна и смъртоносна операция, израелските въоръжени сили ликвидираха командира на военноморските сили на Революционната гвардия Тангсири, заедно с висши офицери от военноморското командване“, заяви Кац във видеообръщение.

„Човекът, който беше пряко отговорен за терористичната операция по миниране и блокиране на Ормузкия проток за корабоплаването, беше взривен и ликвидиран“, каза той, цитиран от АФП.

От началото на съвместните американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари Израел обяви, че е ликвидирал няколко високопоставени ирански длъжностни лица, сред които върховният лидер Али Хаменей и влиятелният шеф на службите за сигурност на Ислямската република Али Лариджани.

През последните дни израелските сили нанесоха няколко удара, насочени срещу военноморските сили на Иран. Миналата седмица израелски въздушни удари поразиха няколко ирански военноморски кораба в Каспийско море, включително такива, оборудвани с ракетни системи, спомагателни кораби и патрулни лодки. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Иран

Още новини по темата

С фалшиви новини Иран взима предимство в онлайн войната
26 Март 2026

Американският десант на остров Харг може да започне скоро
26 Март 2026

Иран наема непълнолетни израелци за шпионаж и диверсии
26 Март 2026

Иран отхвърли мирния план от 15 точки на Тръмп
25 Март 2026

САЩ стоварват нови елитни части край Персийския залив
24 Март 2026

Израел и Иран си разменят нови смъртоносни удари

24 Март 2026

Пакистан може да е домакин на преговорите между САЩ и Иран
24 Март 2026

Тръмп нареди спиране на огъня по Иран
23 Март 2026

МВнР призова българите в Близкия Изток незабавно да напуснат
23 Март 2026

Иран нанесе масирани удари по градове в Израел
22 Март 2026

Белият дом е възложил да се изготвят планове за сухопътна операция в Иран
21 Март 2026

Иран е изстрелял ракети по база на 4000 км от територията си
21 Март 2026

САЩ снеха временно забраната над иранския петрол
21 Март 2026

7 държави обещаха да помогнат за сигурността на Ормузкия проток
20 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?