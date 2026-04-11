Нетаняху съобщи, че ядрената програма на Иран е унищожена

EPA/BGNES Кадър от Бейрут след удара на ЦАХАЛ в средата на седмицата. Според ливанското Министерство на здравеопазването са загинали 1888 души и над 6092-ма са ранени.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че страната му е "унищожила" иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети по време на ударите срещу Ислямската република, предадоха Франс прес и БТА.

"Успяхме да унищожим ядрената програма и ракетната програма" на Иран, заяви той в телевизионно обръщение в момент, когато в Исламабад се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран. "Войната срещу Техеран отслаби и иранските лидери и техните регионални съюзници", добави той.

"Те искаха да ни задушат, а (сега) ние ги задушаваме. Те ни заплашваха с унищожение, а сега се борят за оцеляването си", подчерта Нетаняху.

Нетаняху добави, че страната му иска мирно споразумение с Ливан, "което ще остане в сила за поколения напред".

"Ливан се обърна към нас, за да започнем преки преговори (...) Поставих две условия: искаме разоръжаване на "Хизбула" и искаме истинско мирно споразумение, което ще бъде валидно за поколения напред", заяви той в телевизионното си обръщение.

От 2 март насам Израел води в Ливан открита война срещу шиитското движение "Хизбула", съюзник на Техеран, припомня АФП.

САЩ са поискали от Израел пауза в ударите в Ливан преди началото на преки преговори, съобщиха по-рано днес източници на Axios.

Става дума за временно прекратяване на атаките срещу „Хизбула“ до първата среща между страните, която трябва да се проведе следващата седмица във Вашингтон.

Идеята е предложена от Ливан. Според източниците Вашингтон подкрепя искането на Бейрут и призовава Израел да намали интензивността на ударите. Окончателно решение все още не е взето (в същото време израелски медии пишат, че ударите вече са намалели).

Преговорите между представители на Израел и Ливан с посредничеството на САЩ трябва да започнат във вторник. Това ще бъде първият кръг на пряк диалог, след който се очакват по-подробни обсъждания.

Спирането на ударите в Ливан е било едно от условията на Иран в преговорите с американците.