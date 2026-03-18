Израел взриви ирански кораби в Каспийско море

18 Март 2026

Израел нанесе удари по ирански ракетни катери в Каспийско море, съобщи Axios. Поразени са повече от пет плавателни съда, уточни изданието. Ударът в Каспийско море е изключително значим, тъй като той разширява досегашния конфликт между Израел и Иран.

Каспийско море се смяташе за безопасен тил за иранския флот, далеч от обичайните зони на сблъсък в Персийския залив и Арабско море. 
Взривове бяха докладвани в района на иранския пристанищен град Бандар Анзали. Поразените съдове са част от Каспийската флотилия на Иранската революционна гвардия (IRGC).

Според източници на Axios, цитирани от Барак Равид, целта е била да се неутрализират иранските способности за изстрелване на крилати ракети от морето, които биха могли да достигнат Израел или да застрашат регионалната стабилност на север.

Видео, заснето от жител на град Бандар Анзали на брега на Каспийско море, показва огромни експлозии в района на товарния пристанищен комплекс и базата на иранския флот. Съобщава се, че освен базата на иранските военноморски сили израелски самолети унищожават и логистичната зона и мостовите кранове на гражданското пристанище, както и корабите, намиращи се край кейовете.

Каспийско море граничи с 5 държави: Русия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан.

 

