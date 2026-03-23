Израел и Иран си разменят нови смъртоносни удари

На фона на изявленията на Вашингтон за контакти с Техеран израелският премиер Нетаняху съобщи, че Израел продължава да нанася удари по Иран и Ливан.

“Разговарях с нашия приятел, президента Тръмп. Президентът Тръмп счита, че има шанс да се използват постиженията на ЦАХАЛ и американската армия, за да се постигнат целите на войната чрез споразумение… В същото време продължаваме да нанасяме удари срещу Иран и Ливан“, заяви Нетаняху.

Самолети на израелските ВВС нанесоха удар срещу група бойци от „Хизбула“, които се опитваха да пресекат река Литани в близост до частично разрушения мост ал-Кусмия в западния сектор на Южен Ливан.

Израелски дрон порази апартамент в Бейрут, в който се е намирал бригаден генерал Садек Курани от иранската Революционна гвардия, пратеник на силите „Кудс“ в Ливан. Генералът е загинал на място.

"Има нанесени удари по административната сграда и газоснабдителната станция в Исфахан", съобщи иранската агенция "Фарс". Втора атака е ударила газопровод на електроцентралата в пристанищния град Хорамшар, в югозападната част на Иран, предаде БТА.

Иран пък изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел. Съобщава се, че в израелския град Хайфа са паднали отломки от касетъчна бойна глава на иранска ракета. Корпусът на ислямската революция е заявил, че Техеран е решил да атакува всички електроцентрали в Израел и страните от Персийския залив, предаде "Фарс".

В същото време се очаква хиляди американски морски пехотинцида пристигнат в Близкия изток в петък –когато изтича крайният срок, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проток, съобщи WSJ. Около 2200 морски пехотинци от 31-ва експедиционна единица на морската пехота, заедно с корабите „Триполи“ и „Ню Орлиънс“, ще се присъединят към Централното командване, макар че ще им отнеме още няколко дни, за да достигнат протока.