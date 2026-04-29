Чарлз III призова за единство на Запада в реч пред Конгреса на САЩ

Британският крал Чарлз III призова Съединените щати да останат твърди заедно със западните си съюзници в реч пред Конгреса във вторник, предупреждавайки срещу изолационизъм в момент на нарастващо напрежение около Иран и Украйна. Речта е централното събитие от четиридневното държавно посещение на кралската двойка в САЩ, предаде АФП.



„Предизвикателствата, пред които сме изправени, са твърде големи, за да ги понесе една единствена нация", заявил Чарлз, призовавайки партньорите да защитават споделените демократични ценности. Той подчерта необходимостта от „непреклонна решимост за защитата на Украйна" с цел осигуряване на „справедлив и траен мир" и предупреди да не се „пренебрегва зовът да ставаме все по-затворени в себе си". Речта на краля пред Конгреса е първата от британски монарх от времето на кралица Елизабет II от 1991 г. насам.



Чарлз открои споделените демократични традиции, описвайки Конгреса като „крепост на демокрацията" и отбелязвайки, че британският основополагащ правен документ „Магна Харта" е цитиран в над 160 дела на Върховния съд на САЩ от 1789 г. насам. Под аплодисментите на опозиционните демократи той подчерта принципа, че „изпълнителната власт е подчинена на проверки и баланси". Кралят посочи и дълбоките отбранителни и икономически връзки между двете страни, предупреждавайки, че предизвикателствата в сферата на сигурността стават все по-остри.

Чарлз заяви, че същата „непоколебима решителност“, проявена след атаките срещу САЩ от 11 септември 2001 г., е „необходима за защитата на Украйна и нейния най-смел народ..., за да бъде гарантиран истински справедлив и траен мир“.

Той изрази съчувствие към жертвите на сексуално насилие в контекста на скандала с Джефри Епстийн и подчерта „общата сила“ на Великобритания и САЩ в подкрепа на оцелелите.

Британският монарх каза още, че когато Великобритания и Америка се обединят въз основа на общите си ценности „това, според мен, е специалната съставка в нашите отношения“.

Кралят осъди опита за покушение срещу президента Доналд Тръмп по време на вечеря за медиите във Вашингтон в събота вечер и заяви, че „такива актове на насилие никога няма да успеят“.

По време на речта си в залата на Камарата на представителите на САЩ, чиито публично достъпни ложи и отделените за пресата места бяха препълнени, кралят спомена и значението на НАТО, стойността на европейските партньори на САЩ и необходимостта от ограничаване на световните конфликти, като се спре „превръщането на оралата в мечове“. Всички тези теми са приоритети за правителството на британския премиер Кир Стармър, отбелязва ДПА.

„Уважаеми членове на 119-ия Конгрес, именно тук, в тези зали, духът на свободата и обещанието на основателите на Америка присъстват на всяка сесия и във всеки подаден глас“, каза още Чарлз. „Не по волята на един, а чрез обсъжданията на мнозина, представляващи живата мозайка на Съединените щати“, добави той

„И в двете ни страни именно фактът, че сме жизнени, разнообразни и свободни общества ни дава нашата колективна сила, включително да подкрепим жертвите на някои от злините, които, за съжаление, съществуват и в двете ни общества днес“, заяви британският монарх.



По-рано същия ден президентът Доналд Тръмп посрещна Чарлз и кралица Камила в Белия дом с тържествена церемония на Южната поляна, включваща 21-оръдейни салюта, военна музика и прелитане на четири изтребителя. Тръмп нарече Великобритания „най-близкия съюзник" на Америка и подчерта „специалните отношения" между двете страни. След затворена среща в Овалния кабинет президентът описа Чарлз като „фантастичен човек" и срещата като „наистина добра".



Посещението идва в деликатен момент в трансатлантическите отношения - Тръмп наскоро критикува британския министър-председател Киър Стармър за позицията му по иранския конфликт.