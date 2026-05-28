Има сделка на преговорите между САЩ и Иран

Преговарящите от САЩ и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и започване на преговори по ядрената програма на Иран, чака се окончателното одобрение на президента Тръмп, съобщи „Axios“.

Подписването на меморандума би било най-значимият дипломатически пробив от началото на войната, но окончателно споразумение, което да отговори на исканията на Тръмп относно ядрената програма, все още ще изисква допълнителни интензивни преговори.

Американски служители заявиха, че условията по сделката са били до голяма степен договорени към вторник, но и двете страни все още е трябвало да получат одобрение от висшето си ръководство. Представителите на САЩ твърдят, че по-късно иранците са се върнали с уверението, че разполагат с необходимите одобрения и са готови да подпишат. Иран все още не е потвърдил това. Американските преговарящи са запознали Тръмп с подробностите по окончателната сделка, а той е поискал няколко дни, за да помисли.

Американските служители заявиха, че 60-дневният меморандум за разбирателство ще предвижда, че корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде „без ограничения“. Това означава, че Иран няма да събира такси и ще премахне всички мини от протока в рамките на 30 дни. Военноморската блокада на САЩ също ще бъде вдигната, но това ще стане пропорционално на възстановяването на търговското корабоплаване, добави американски служител.

Меморандумът ще включва ангажимент от страна на Иран да не се стреми към ядрено оръжие, посочват служителите. В него също така ще бъде записано, че първите въпроси, които ще бъдат договорени по време на 60-дневния прозорец, ще бъдат как да се утилизира силно обогатеният уран на Иран.

САЩ ще се ангажират да обсъдят облекчаването на санкциите и освобождаването на замразените ирански средства като част от преговорите. Меморандумът ще включва и обсъждане на механизъм, който да помогне на Иран да започне да получава стоки и хуманитарна помощ.