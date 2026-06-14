Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел атакува Бейрут и ядоса Тръмп

Днес, 18:01
Момент от атаката на квартал на Бейрут днес.
Момент от атаката на квартал на Бейрут днес.

Израел атакува квартал на Бейрут днес - часове преди САЩ и Иран да финализират мирното споразумение, което се опитват да изготвят от месеци. Това предизвика ново напрежение в преговорите, а Ройтерс съобщи, че Иран няма да подпише сделката днес. Тел Авив декларира, че действията на ЦАХАЛ са в отговор на нападение на Хизбула. 

САЩ също не одобриха действията на Израел. 

"Атаката срещу Бейрут тази сутрин не трябваше да се случи, особено в такъв специален ден, когато сме толкова близо до сключването на мирно споразумение с Иран", заяви президентът Доналд Тръмп. 

"Израел има право да се защитава, но атаката, на която отговори, беше много малка и незначителна - никой не беше ранен, пострадал или убит - и не бива да прекъсва този важен процес", допълни той. 

Тръмп допълни: "Не трябва да има повече атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има повече атаки от която и да е друга страна, включително "Хизбула", срещу Израел" и заключи: "Това може да бъде началото на дълъг и прекрасен мир - нека не го провалим".

Тръмп обобщи:

Трябваше да подпишем споразумението тази сутрин, но израелският удар в Бейрут го забави. Мисля, че подписването все пак ще се състои днес, в рамките на следващите няколко часа.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран взе решение да продължи диалога със САЩ по въпроса за уреждането на конфликта на фона на подновените удари на Израел срещу Ливан, съобщи президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиан.

 
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Ливан, Израел

Още новини по темата

В Иран протестират срещу споразумението със САЩ
14 Юни 2026

САЩ и Иран ще подпишат онлайн примирие
14 Юни 2026

Еди Рама обвини Иран за Фламинго революцията в Албания
11 Юни 2026

Тръмп обеща нови удари срещу Техеран днес
10 Юни 2026

Иран и Израел спират ракетните атаки
08 Юни 2026

Израел отвърна на Иран с удари по военни цели
08 Юни 2026

Иран поднови ракетните атаки срещу Израел
07 Юни 2026

Напрежението в Близкия изток отново ескалира
06 Юни 2026

Израел и Ливан сключиха примирие
04 Юни 2026

Иран атакува летището на Кувейт
03 Юни 2026

Иран спря преговорите със САЩ
01 Юни 2026

САЩ и Иран договарят инвестиционен фонд за $ 300 млрд.
29 Май 2026

Има сделка на преговорите между САЩ и Иран
28 Май 2026

Тръмп е против Иран да предаде обогатения уран на Русия или Китай
27 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса