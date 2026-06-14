Израел атакува Бейрут и ядоса Тръмп

Израел атакува квартал на Бейрут днес - часове преди САЩ и Иран да финализират мирното споразумение, което се опитват да изготвят от месеци. Това предизвика ново напрежение в преговорите, а Ройтерс съобщи, че Иран няма да подпише сделката днес. Тел Авив декларира, че действията на ЦАХАЛ са в отговор на нападение на Хизбула.

САЩ също не одобриха действията на Израел.

"Атаката срещу Бейрут тази сутрин не трябваше да се случи, особено в такъв специален ден, когато сме толкова близо до сключването на мирно споразумение с Иран", заяви президентът Доналд Тръмп.

"Израел има право да се защитава, но атаката, на която отговори, беше много малка и незначителна - никой не беше ранен, пострадал или убит - и не бива да прекъсва този важен процес", допълни той.

Тръмп допълни: "Не трябва да има повече атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има повече атаки от която и да е друга страна, включително "Хизбула", срещу Израел" и заключи: "Това може да бъде началото на дълъг и прекрасен мир - нека не го провалим".

Тръмп обобщи:

Трябваше да подпишем споразумението тази сутрин, но израелският удар в Бейрут го забави. Мисля, че подписването все пак ще се състои днес, в рамките на следващите няколко часа.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран взе решение да продължи диалога със САЩ по въпроса за уреждането на конфликта на фона на подновените удари на Израел срещу Ливан, съобщи президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиан.