Унгария и Румъния спират атомни реактори

Унгария спира два блока на атомната си централа, заяви премиерът Петер Мадяр.

"Поради по-нататъшното понижение на нивото на водите в река Дунав един от последните два енергоблока на АЕЦ „Пакш“ ще бъде спрян. В резултат на това мощността на централата ще спадне до едва 240 мегавата, а утре тя ще бъде напълно спряна за първи път от 44 години насам.", допълни той.

Заради сушата в Европа нивото на Дунав не е било толкова ниско от три десетилетия.

В края на юли Румъния спря превантивно първия от двата 706-мегаватови реактора на АЕЦ "Черна вода", за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав.

След това Букурещ реши да отклони ръкав на Дунав за да има вода за охлаждането на втори блок, в противен случай и той ще трбява да бъде изключен, след като това бе направено вече с първия от двата реактора. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ „Черна вода" спада с приблизително 2-3 сантиметра на ден.

"Предстоят ни най-критичните пет дни", каза Маджар във видеоклип във "Фейсбук". "Утре електроцентралата "Пакш" няма да генерира електроенергия, докато предстоят най-горещите дни с 40 градуса. Електропреносната мрежа, обществените услуги и ние ще бъдат подложени на огромен натиск", каза Мадяр, като предупреди, че "Пакш" може да не работи седмици наред. Мадяр повтори призива си към компаниите, публичните институции, местните власти и домакинствата значително да намалят или пренасрочат потреблението на електроенергия през вечерните пикови часове между 17:00 и 22:00 часа.

Due to the further drop in the Danube's water level, one of the last two generating units at the Paks Nuclear Power Plant will be shut down at 1:30 a.m. As a result, the plant's output will fall to just 240 megawatts, and tomorrow it will be completely shut down for the first… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) 1 август 2026 г.

В БЪЛГАРИЯ:

Към 17.00 часа днес, 2 август, двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.

Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици, заявиха от Министерство на енергетиката.

Заради ниското ниво на реката движението по фериботната линия Оряхово – Бекет е напълно преустановено от 10 юли и в двете посоки. Фериботната линия в Никопол работи при максимално натоварване. В този район коритото на реката вече е било удълбочено и засега не се очаква преустановяване на трафика. Работи и фериботната линия Силистра – Кълъраш. Прогнозите на Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав са през следващата седмица водното ниво да се понижи с още 2 сантиметра.