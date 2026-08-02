Самолет с туристи се разби в Перу

Малък туристически самолет катастрофира в южната част на Перу. При тежкия инцидент са загинали всички 13 души на борда — 11 чуждестранни туристи и двучленният екипаж, съобщават местните медии и спасителните служби в страната. Машината е паднала в близост до известното плато Наска по време на обиколен полет за разглеждане на древните геоглифи.

Екипи на полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на сблъсъка. Поради силния удар и последвалия пожар спасителите не са открили оцелели. Външното министерство и местните власти на Перу работят по идентифицирането на жертвите и уведомяването на техните посолства.

Авиационните власти в Перу са започнали официално разследване. Основно се проверяват две хипотези — внезапна техническа неизправност или резки силни ветрове, характерни за пустинния регион.

Панорамните полети над линиите в Наска са една изключително популярна атракция за милиони туристи всяка година, но сигурността на малките частни оператори неведнъж е била подлагана на критика. През последните години в района са регистрирани няколко подобни инцидента с лекотоварни самолети, което доведе до затягане на изискванията за поддръжка от страна на перуанското министерство на транспорта.