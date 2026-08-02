Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Самолет с туристи се разби в Перу

02 Авг. 2026
БГНЕС/ЕПА

Малък туристически самолет катастрофира в южната част на Перу. При тежкия инцидент са загинали всички 13 души на борда — 11 чуждестранни туристи и двучленният екипаж, съобщават местните медии и спасителните служби в страната. Машината е паднала в близост до известното плато Наска по време на обиколен полет за разглеждане на древните геоглифи.

Екипи на полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на сблъсъка. Поради силния удар и последвалия пожар спасителите не са открили оцелели. Външното министерство и местните власти на Перу работят по идентифицирането на жертвите и уведомяването на техните посолства.

Авиационните власти в Перу са започнали официално разследване. Основно се проверяват две хипотези — внезапна техническа неизправност или резки силни ветрове, характерни за пустинния регион.

Панорамните полети над линиите в Наска са една изключително популярна атракция за милиони туристи всяка година, но сигурността на малките частни оператори неведнъж е била подлагана на критика. През последните години в района са регистрирани няколко подобни инцидента с лекотоварни самолети, което доведе до затягане на изискванията за поддръжка от страна на перуанското министерство на транспорта.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Перу, самолетна катастрофа

Още новини по темата

Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу
30 Юни 2026

11 души загинаха при самолетна катастрофа във Франция
28 Юни 2026

Air France и Airbus бяха осъдени за самолетна катастрофа с 228 жертви
21 Май 2026

Двама пилоти загинаха при самолетна катастрофа в Ню Йорк
23 Март 2026

Боливийски самолет уби 20 души - повечето на земята
28 Февр. 2026

20 военни загинаха при катастрофа на турски самолет в Грузия
12 Ноем. 2025

UPS и FedEx приземяват 50 самолета заради огнения ад в Кентъки
08 Ноем. 2025

Поне 14 души загинаха при падане на самолет в Кентъки
06 Ноем. 2025

Столицата на Перу обяви 30-дневно извънредно положение
22 Окт. 2025

Извънредно положение беше обявено в Перу заради масови протести
17 Окт. 2025

Путин най-после призна, че самолетът на AZAL е свален от руската ПВО
09 Окт. 2025

Мистериозен проблем беше открит при авиокатастрофата в Индия
12 Юли 2025

Силно неодобряваната перуанска президентка си удвои заплатата
03 Юли 2025

Самолет се разби в двор на къща в Охайо
30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки