Дясната консервативна кандидата Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу с незначителна преднина, след продължително броене на гласовете, предаде ДПА, позовавайки се на изборните власти, съобщи БТА.

51-годишната Фухимори получава 50,13% от гласовете, обяви Избирателната комисия на южноамериканската държава, повече от три седмици след балотажа на 7 юни. Левият ѝ съперник Роберто Санчес получи 49,86% от гласовете. Едва 49 641 гласа делят двамата кандидати.

Фухимори написа в Екс, че ще очаква официалното обявяване на финалните резултати от Националната избирателна комисия в следващите дни с “голямо смирение, благоразумие и отговорност“. “Все повече се приближаваме към поемането по път на ред и надежда за всички перуанци“, написа тя.

По-рано опонентът ѝ заяви, че няма да признае изборните резултати.

Фухимори е дъщеря на покойния бивш президент на Перу Алберто Фухимори, който беше обвинен в нарушения на правата на човека.

Тя е член на консервативната партия “Напред, държава” и се кандидатира за президент за четвърти път. Предишните пъти противниците й се обединяваха срещу нея, за да няма Перу отново президент от фамилията Фухимори. Кейко обеща строги мерки срещу организираната престъпност и планове за дерегулация на икономиката. Тя трябва да встъпи в длъжност на 28 юли.

Политическата ситуация в страната с население около 35 млн. души от дълго време се формира от непрекъснатия конфликт между Конгреса и правителството.

Конгресът може да отстранява президента за “морална неспособност”. Перу имаше осем президенти през последните 10 години.