Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Столицата на Перу обяви 30-дневно извънредно положение

Мярката е с цел справяне с нарастващата престъпност

Днес, 07:33
Протестите в Перу започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора.
ЕПА/БГНЕС
Протестите в Перу започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора.

Президентът на Перу Хосе Хери обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Кайео, като обясни, че тази мярка е с цел справяне с нарастващата престъпност. Извънредното положение бе въведено след протестите от миналата седмица, при които загина един човек, а над 100 бяха ранени, предава БНР.

Мярката, която беше одобрена от Министерския съвет и влиза в сила след полунощ, разрешава разполагането на въоръжените сили заедно с полицията за поддържане на обществения ред. "Преминаваме от отбрана към нападение в борбата срещу престъпността, борба, която ще ни позволи да възвърнем мира, спокойствието и доверието на милиони перуанци," заяви Хосе Пери.

Новият президент на Перу встъпи в длъжност по-рано този месец след импийчмънта на неговата предшественичка Дина Болуарте. Миналата седмица Хери, който бе председател на перуанския парламент преди да заеме президентския пост, представи новото правителство, като обеща да направи борбата с престъпността свой основен приоритет. 

Протестите в Перу започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора и се разшириха, за да отразят недоволството на перуанците, уморени от престъпността, корупцията и десетилетия на разочарование от правителството си, отбелязва БНР, като се позовава на Ройтерс. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Перу, Лима

Още новини по темата

Извънредно положение беше обявено в Перу заради масови протести
17 Окт. 2025

Силно неодобряваната перуанска президентка си удвои заплатата
03 Юли 2025

Работници откриха хилядолетна мумия в Перу
20 Юни 2025

Перу обяви извънредно положение в столицата Лима
18 Март 2025

Откриха перуански рибар жив след 95 дни в океана

16 Март 2025

Гринч проведе операция срещу наркодилъри в Перу
23 Дек. 2024

Перу осъди бивш президент на 20 г. затвор

22 Окт. 2024

Почина бившият президент на Перу Алберто Фухимори
12 Септ. 2024

Прокуратурата в Перу иззе скъпи часовници, носени от президентката
11 Апр. 2024

Премиерът на Перу подаде оставка заради любовна афера
06 Март 2024

Перу забранява на президентите на Мексико и Колумбия да го посещават
23 Май 2023

ФИФА отне второ домакинство на Мондиал за 4 дни
04 Апр. 2023

Мъж, пренасял древна мумия в хладилна чанта, е арестуван в Перу
02 Март 2023

Перу затвори Мачу Пикчу и евакуира туристи заради протестите
22 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар