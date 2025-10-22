Столицата на Перу обяви 30-дневно извънредно положение

ЕПА/БГНЕС Протестите в Перу започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора.

Президентът на Перу Хосе Хери обяви 30-дневно извънредно положение в столицата Лима и съседната провинция Кайео, като обясни, че тази мярка е с цел справяне с нарастващата престъпност. Извънредното положение бе въведено след протестите от миналата седмица, при които загина един човек, а над 100 бяха ранени, предава БНР.

Мярката, която беше одобрена от Министерския съвет и влиза в сила след полунощ, разрешава разполагането на въоръжените сили заедно с полицията за поддържане на обществения ред. "Преминаваме от отбрана към нападение в борбата срещу престъпността, борба, която ще ни позволи да възвърнем мира, спокойствието и доверието на милиони перуанци," заяви Хосе Пери.

Новият президент на Перу встъпи в длъжност по-рано този месец след импийчмънта на неговата предшественичка Дина Болуарте. Миналата седмица Хери, който бе председател на перуанския парламент преди да заеме президентския пост, представи новото правителство, като обеща да направи борбата с престъпността свой основен приоритет.

Протестите в Перу започнаха преди месец с искания за по-добри пенсии и заплати за младите хора и се разшириха, за да отразят недоволството на перуанците, уморени от престъпността, корупцията и десетилетия на разочарование от правителството си, отбелязва БНР, като се позовава на Ройтерс.