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Арестуван е единият водач от катастрофата с трима загинали

При тежкия инцидент на магистрала "Марица" има и петима ранени

27 Юли 2026Обновена
Мястото на магистралата, на което се разигра трагедията
БНТ
Мястото на магистралата, на което се разигра трагедията

Шофьорът на единия автомобил, участвал в катастрофата на магистрала "Марица" снощи, при която загинаха трима души, а петима бяха ранени, е задържан. В двете коли са пътували иракчани с германски паспорти, а не турски гастарбайтери, както се твърдеше първоначално. 

Тежка катастрофа стана на автомагистрала „Марица”, край село Поляново, в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция. Сигналът на тел.112 бе подаден малко след 20 часа.

Всички пострадали са пътували в две коли от Германия към Ирак. Автомобилите са се движели успоредно един до друг. По първоначални данни двама водачи са се движили с несъобразена скорост, изгубили са контрол над автомобилите, излезли са вдясно от пътното платно, преминали са през предпазната мантинела, паднали са в дере и са се ударили в дърво. 

Всички 9 души са от едно семейство. 

На място са загинали 40-годишният шофьор на единия автомобил, 39-годишна жена и 10-годишно дете, които са пътували с него.

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково са настанени четирима от пострадалите - 34-годишна жена, две момчета на 7 и 10 години, които са под наблюдение в хирургичното отделение без фрактури, както и петгодишно момче с комоцио, настанено в неврохирургичното отделение. Всички те са в стабилно състояние, каза за БТА заместник- директорът на МБАЛ-Хасково д-р Иван Иванов.

Още снощи петият пострадал от катастрофата, докаран в хасковската болница - 16-годишно момиче, е било транспортирано към Университетската многопрофилна болница "Свети Георги" в Пловдив, заради тежките травми, каза още д-р Иванов.

Оцелелият шофьор - 38-годишен мъж, е прегледан, той е без наранявания. Задържан е за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство, което ще изяснява причините за тежкото произшествие.

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