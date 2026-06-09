Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полиция блокира "Пирогов" за мярката на един от джигитите

Той беше оставен в ареста, но според съда до момента няма категорични доказателства, че става дума за гонка

09 Юни 2026
Полицейски сили бяха разположени пред входа на Пирогов
БНТ
Полицейски сили бяха разположени пред входа на Пирогов

Полиция блокира "Пирогов" за гледането на мярката на един от джигитите от кървавата гонка, при която загинаха 4 души, а други няколко бяха тежко ранени. Пред входа на спешния медицински институт имаше разположени няколко полицейски коли, включително и полицейски бус. 

Мярката бе гледана в болничната стая. След заседанието Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие на "Челопешко шосе", предава БНТ.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила.

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя, разказва още националната телевизия. 

Съдът посочи, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години. 

Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила. Съдът прие, че в случая общественият интерес надделява над личния интерес на обвиняемия. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

В последната си дума пред съда Траян Филипов заяви: "Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение."

Опредлението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред Софийския апелативен съд. В случай на такава заседанието, то ще е на 16 юни.

Вторият обвиняем - Васил Филипов, пък е настанен в Окръжна болница в София. За него била необходима операция на гръбнака. Затова и делото за мярката за неотклонение срещу него не се състоя. Засега той остава в болницата без мярка. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

катастрофа

Още новини по темата

НАП се сети да проверява джигитите от кървавата гонка
08 Юни 2026

Жертвите на тежката катастрофа с автобус вече са 4
06 Юни 2026

Два трамвая се сблъскаха в София
02 Юни 2026

Шофьор се вряза умишлено в колона от мотористи

26 Май 2026

Шофьори с десетки нарушения се сблъскаха на "Хемус"
12 Май 2026

Кола помете двама души на тротоар в столичния ж.к. "Люлин"
07 Май 2026

Петима загинаха след удар на тир и кола край Ботевград
01 Май 2026

Младежът, който влетя с над 160 км/ч в автобус, получи 20 г.затвор
30 Апр. 2026

Шофьорът от катастрофата с 2 жертви край Малко Търново е задържан
23 Апр. 2026

Двама са загинали и 16 са ранени в катастрофа с автобус при Малко Търново
22 Апр. 2026

Седем български туристи са ранени при тежка катастрофа в Малта
20 Апр. 2026

Двама души загинаха при катастрофа между кола и цистерна
12 Апр. 2026

Руски военен самолет се разби в Крим
01 Апр. 2026

Шофьорът, убил трима в заведение в Разград, получи само 6 г. затвор
17 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса