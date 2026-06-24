Водачът на тира, убил две деца, пред съда: Спуках гума

Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с три жертви на магистрала "Тракия", заяви, че е спукал гума и е направил всичко възможно да удържи тира. Той направи изявлението в съда, където беше доведен, за да бъде оставен за постоянно в ареста. Мъжът има право да обжалва определението на Окръжния съд в Ямбол пред апелативните магистрати в Бургас.

"Направих всичко възможно да удържа камиона и да помогна на хората", заяви шофьорът Енчо Динев, цитиран от БНТ. В отговор на въпрос той потвърди, че се е спукала гума. Шофьорът изказа съболезнования към семействата на починалите мъж и двете деца.

Прокуратурата обаче не вярва на версията за спукана гума. "Няма потвърждение, че тирът, който помете кола на магистрала "Тракия" и уби две деца и възрастен мъж, е спукал гума", обяви представител на държавното обвинение по време на специален брифинг, посветен на катастрофата.

Трагедията се разигра в сряда по обяд, когато камион изведнъж мина през две мантинели на магистралата и блъсна челно в насрещното лек автомобил. При инцидента загинаха две деветгодишни момчета и шофьорът, който е баща на едно от момчетата. Децата са футболисти от школата на "Славия" и са пътували за турнир в Албена.

Първоначално се твърдеше, че на 290-я км на магистрала "Тракия" шофьорът на камиона пука лява гума и помита мантинелите. Навлиза в насрещното платно и удря леката кола. Днес на брифинг обаче от прокуратурата обявиха, че няма потвърждение за това. Няма потвърждение и за версията, че водачът е заспал. Държавното обвинение обаче се застрахова, че нито една версия не е изключена и оттам не искат да влияят на хората, които ще направят автотехническата експертиза. Още преди прокуратурата, в публичното пространство се появиха твърдения на очевидци, които разказаха, че гумата е била спукана чак след преминаването през мантинелата, а не преди това.

От прокуратурата обявиха, че е повдигнато обвинение на водача за причиняване на смърт на пътя, за което се предвижда от 5 до 20 години затвор. Той е задържан за 24 часа, ще бъде задържан от прокуратурата за още 72 часа, а после ще му бъде поискан и постоянен арест от съд.

По думите на ст. комисар Добрин Димитров от ОДМВР - Ямбол шофьорът на тежкотоварния автомобил е извършвал и предишни нарушения на пътя - имал е общо 20 наказания - 4 акта и 16 фиша, както и 2 пътни инцидента.

Наблюдаващият прокурор Живко Илиев обяви, че е назначена тройна автотехническа експертиза, като всяка една версия за тежката катастрофа ще бъде обстойно разгледана. По данни на разследващите камионът е собственост на водача, който е невредим след инцидента. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Предполагаемата му скорост в момента на катастрофата е била 90 км/ч.

По-късно прокуратурата обяви, че ще бъде назначена и експертиза, която ще вземе отношение дали поставените на магистралата мантинели отговарят на стандартите, кога и как са били поставени. Обект на изследване ще бъде и дали гумите на камиона не са били износени. Ще бъде иззета и цялостната документация, касаеща преминаването на технически прегледи на камиона.

Освен трите жертви, бяха ранени 46-годишният треньор в школата на столичния клуб Иван Терзийски и 49-годишната му съпруга, пътували заедно със загиналите. Те са настанени в тежко състояние в ямболската болница "Св. Пантелеймон".

"Приемаме комплексни мерки в много посоки срещу пътния травматизъм. При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо", коментира катастрофата и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той заяви, че ако стопаните на пътя не се събудят, ще сезират прокуратурата за престъпно бездействие.

„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълни той.

Министърът на вътрешните работи разясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък. И апелира вички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки. „Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта, тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си и други много бързо“, коментира Демерджиев.

Според него в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. „Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи“, категоричен бе той.

По думите му първо ще се направи прецизен анализ години назад. „Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие“, съобщи вътрешният министър.