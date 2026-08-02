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Мексико задържа боса на наркокартела Los Reyes

03 Авг. 2026

Мексиканската армия и съюзните федерални власти задържаха в щата Мичоакан Алфонсо Фернандес Магальон, известен с прякорa „Пончо“ (или „Пончо ла Кирингуа“), сочен за основен лидер на наркокартела Los Reyes.

Операцията по залавянето му е проведена в населеното място Имбаракуаро, където Магальон е открит заедно с още две лица. При ареста са конфискувани оръжия, боеприпаси и наркотични вещества. Задържаните са транспортирани с хеликоптер на мексиканските военновъздушни сили до Главната прокуратура в Мексико Сити.

В Мексико Магальон има издадена заповед за арест за отвличане, бунт, кражби на автомобили и рекет. Свързва се и с атаки с дронове срещу военни единици. Според американското разузнаване той е контролирал тайни писти за кацане на самолети с кокаин от Колумбия и е организирал вербуването на бивши колумбийски военни и полицаи за борба срещу съперничeщи групировки като Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Според данни на Roya News, в САЩ Магальон е сред най-издирваните престъпници. САЩ (чрез Държавния департамент и DEA) обявиха награда от до 5 милиона долара за информация, водеща до залавянето му. През 2023 г. срещу него са повдигнати федерални обвинения във Вашингтон за трафик на кокаин, фентанил, метаамфетамин и престъпления с оръжия.

Непосредствено след ареста членове на престъпната организация организираха т.нар. „наркоблокади“ — спиране на движението и подпалване на превозни средства и автобуси по ключови пътища в общините Лос Рейес, Перибан и Хакона, за да възпрепятстват транспортирането на заподозрения. Силите за сигурност бързо овладяха ситуацията и разчистиха пътните артерии. В региона е засилено военното присъствие до пълното възстановяване на реда и законността.

Американският посланик в Мексико Роналд Джонсън поздрави мексиканските власти за успеха на операцията, заявявайки, че задържането изпраща ясен сигнал към организираната престъпност.

 

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Ключови думи:

Мексико, наркобарон

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