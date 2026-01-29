80-годишен тото милионер вилнял като наркобарон в малък британски град

Мъж, спечелил 2,4 милиона паунда от националната лотария на Велкобритания, е помогнал за изграждането на голяма наркоимперия, включваща производство на фалшиви таблетки в индустриален мащаб, предава "Гардиън".

80-годишният Джон Ерик Спайби е бил лидер на операция за наркотици на стойност до 288 милиона паунда, съсредоточена около неговия „тих, селски“ дом близо до Уигън, съобщиха от кралския съд в Болтън. Той отрича обвиненията, но след процес е осъден за производство на наркотици от клас C и разпространение на наркотици. Признат е за виновен и по две обвинения за притежание на огнестрелно оръжие, притежание на боеприпаси и възпрепятстване на правосъдието и е осъден на 16 години и шест месеца затвор.

Спайби печели парите през 2010 г. и е участвал в разпространението на милиони таблетки, замаскирани като диазепам, съобщи съдът. Диазепамът, известен под търговското име "Валиум", успокоява нервната система и се използва за лечение на тревожност, мускулни спазми, гърчове и алкохолна абстиненция. Той също така предоставил помещения в къщата си за машини за производство на наркотици на стойност хиляди паунда.

Спайби е един от четиримата мъже, заедно със сина му Джон Колин Спайби, за които полицията заяви, че са част от организирана престъпна група, произвеждаща наркотици в "индустриален мащаб" и разпространяваща огнестрелни оръжия.