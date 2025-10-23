Куба залови крупен китайски наркобарон, издирван от САЩ

БГНЕС След ареста в Куба Брат Уан вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ.

В Куба е арестуван китайският наркобарон Жи Донг Жанг, издирван от САЩ, САЩ, съобщиха източници от мексиканските служби за сигурност. Куба не е коментирала официално съобщенията за ареста.

Трафикантът с прякор Брат Уан е заподозрян за връзки с мексиканските наркокартели „Синалоа“ и „Халиско Ново поколение“, предава Dnes.bg. През юли той успя да избяга от домашен арест в Мексико, докато докато чакаше екстрадиция в САЩ, където е издадена заповед за ареста му по обвинения в пране на пари.

Жи Донг Жанг се счита за „голям международен оператор в прането на пари“, отговорен за „установяването на връзки с други картели за прехвърлянето на фентанил от Китай към Централна Америка, Южна Америка, Европа и САЩ“, обяви миналата година мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч.

Вашингтон под ръководството на президента Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико и Китай да ограничат трафика на наркотици, особено на фентанил, мощното болкоуспокояващо средство, което стои зад епидемията от предозиране в САЩ. Фентанилът е синтетичен опиоид, който е 50 пъти по-мощен от хероина и е много по-лесен и евтин за производство.

Въпреки че Мексико е основният източник на фентанил, продаван в САЩ, Вашингтон все повече фокусира вниманието си върху доставчиците на прекурсори, базирани в Китай.