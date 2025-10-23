Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Куба залови крупен китайски наркобарон, издирван от САЩ

Брат Уан е обвинен в пране на пари, връзки с мексикански картели и трафик на фентанил

Днес, 09:45
След ареста в Куба Брат Уан вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ.
БГНЕС
След ареста в Куба Брат Уан вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ.

В Куба е арестуван китайският наркобарон Жи Донг Жанг, издирван от САЩ, САЩ, съобщиха източници от мексиканските служби за сигурност. Куба не е коментирала официално съобщенията за ареста.  

Трафикантът с прякор Брат Уан е заподозрян за връзки с мексиканските наркокартели „Синалоа“ и „Халиско Ново поколение“, предава Dnes.bg. През юли той успя да избяга от домашен арест в Мексико, докато докато чакаше екстрадиция в САЩ, където е издадена заповед за ареста му по обвинения в пране на пари.

Жи Донг Жанг се счита за „голям международен оператор в прането на пари“, отговорен за „установяването на връзки с други картели за прехвърлянето на фентанил от Китай към Централна Америка, Южна Америка, Европа и САЩ“,  обяви миналата година мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч.

Вашингтон под ръководството на президента Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико и Китай да ограничат трафика на наркотици, особено на фентанил, мощното болкоуспокояващо средство, което стои зад епидемията от предозиране в САЩ. Фентанилът е синтетичен опиоид, който е 50 пъти по-мощен от хероина и е много по-лесен и евтин за производство. 

Въпреки че Мексико е основният източник на фентанил, продаван в САЩ, Вашингтон все повече фокусира вниманието си върху доставчиците на прекурсори, базирани в Китай. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

наркобарон, трахфик на фентанил, Брат Уан

Още новини по темата

Мексико екстрадира в САЩ легендарен наркобарон
28 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте