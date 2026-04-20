Въоръжен мъж стреля по туристи от пирамида в Мексико

Мъж откри огън в Теотиуакан, след като се изкачи на Пирамидата на Луната. Повече от 10 души са пострадали, а туристка от Канада е загубила живота си. Сред ранените са руснак, бразилци, колумбийци и канадци. 4 от тях са получили огнестрелни рани, а няколко са пострадали при опита си да избягат.

Според данните на властите, стрелецът – 27-годишният Хулио Сесар Джасо, по-късно се е самоубил. Оръжието е иззето на място, а територията на археологическия комплекс е отцепена от органите на реда.

Към този момент властите в Мексико не са разкрили публично конкретни мотиви за нападението.

Теотиуакан е един от най-важните и посещавани археологически обекти в Мексико, намиращ се на около 40 км североизточно от столицата Мексико Сити. Той е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.

Пирамидата на Луната е втората по големина пирамида в Теотиуакан (след Пирамидата на Слънцето) и е емблематичен паметник за мезоамериканската култура. Обикновено мястото е под засилена охрана поради огромния поток от туристи, идващи от цял свят.