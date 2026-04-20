Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въоръжен мъж стреля по туристи от пирамида в Мексико

Има загинала и ранени

Днес, 06:47

Мъж откри огън в Теотиуакан, след като се изкачи на Пирамидата на Луната. Повече от 10 души са пострадали, а туристка от Канада е загубила живота си. Сред ранените са руснак, бразилци, колумбийци и канадци. 4 от тях са получили огнестрелни рани, а няколко са пострадали при опита си да избягат. 

Според данните на властите, стрелецът – 27-годишният Хулио Сесар Джасо, по-късно се е самоубил. Оръжието е иззето на място, а територията на археологическия комплекс е отцепена от органите на реда.

Към този момент властите в Мексико не са разкрили публично конкретни мотиви за нападението.

Теотиуакан е един от най-важните и посещавани археологически обекти в Мексико, намиращ се на около 40 км североизточно от столицата Мексико Сити. Той е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.

Пирамидата на Луната е втората по големина пирамида в Теотиуакан (след Пирамидата на Слънцето) и е емблематичен паметник за мезоамериканската култура. Обикновено мястото е под засилена охрана поради огромния поток от туристи, идващи от цял свят.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мексико

Още новини по темата

Хиляди туристи останаха в капан в Мексико
24 Февр. 2026

Битка за наследство се разрази след смъртта на мексиканския наркобарон

23 Февр. 2026

Специалните части убиха най-търсения човек в Мексико
23 Февр. 2026

"Зумъри" атакуваха президентския дворец в Мексико
16 Ноем. 2025

Над 23 души са загинали при експлозия в супермаркет в Мексико

02 Ноем. 2025

САЩ върнаха на Мексико документ от конкистадора Ернан Кортес
14 Авг. 2025

Тръмп отложи високите мита за Мексико и Канада
06 Март 2025

Китай, Канада и Мексико отвръщат на митата на САЩ
04 Март 2025

Мексико екстрадира в САЩ легендарен наркобарон
28 Февр. 2025

В САЩ влязоха в сила митата върху китайските стоки
04 Февр. 2025

Тръмп стартира търговската война
02 Февр. 2025

Тръмп вдига митата на Мексико, Канада, Китай и ЕС
31 Яну. 2025

Тръмп затвори границата и прати армията да я пази
22 Яну. 2025

Тръмп пак извади САЩ от СЗО и Парижкото споразумение за климата
21 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа