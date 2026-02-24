Хиляди туристи останаха в капан в Мексико

Хиляди туристи от цял свят са в капан в Мексико след убийството на лидера на картела "Халиско - ново поколение" (CJNG) Ел Манчо и последвалата вълна от насилие в страната.

"Това, което се случва в момента в някои части на страната, прилича повече на гражданска война", пише Bild и добавя: "На летището в Гуадалахара хората бягат, спасявайки живота си: майки притискат децата си, бащи влачат куфари след себе си. Тези, които не успяват да избягат, се крият зад гишетата. Видеоклипове показват кълба дим над крайбрежния град Пуерто Валярта – популярно място за почивка на туристи от САЩ и Канада. Полетите се отменят, магазините затварят, училищата не работят. До мексиканските Гуадалахара, Пуерто Валярта, Масатлан, Тепик и Мансанильо, в момента не летят или силно ограничиха полетите си Air Canada, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, WestJet

Много туристи, които не могат да напуснат страната, наемат апаратаменти. В Пуерто Валярта пътищата са блокирани, транспортът не работи, а придвижването из града е смъртоносно опасно заради палежи и стрелба.

Освен това блокирането на пътища и пристанища спира не само туристите, но и товарите. Ако ситуацията продължи, заводите във вътрешността на страната може да спрат работа поради липса на компоненти. Ако насилието се разпространи в аграрните региони, това ще засегне и селскостопанския сектор.

Посолствата на десетки държави (САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Русия) призоваха гражданите си да проявяват изключителна предпазливост или изобщо да не напускат убежищата си.

Bild напомня, че след само 108 дни в Мексико трябва да започне Световното първенство по футбол. Мачовете ще се проведат в три града: Мексико Сити, Монтерей и Гуадалахара. „Все по-често възниква въпросът: възможно ли е провеждането на Световното първенство след няколко месеца при такива условия? Официално подготовката продължава, но текущите събития показват колко нестабилна е ситуацията – особено в регионите, където са планирани мачове“, пише Bild.

Мнозина смятат, че кадрите от насилието в Мексико вече е изиграло ролята на антиреклама. Това гарантирано ще доведе до вълна от откази от туристически пакети през следващите месеци.

България и Мексико

Министерството на външните работи (МВнР) на България издаде официално предупреждение на 23 февруари 2026 г. във връзка с ескалацията на насилието в Мексико след убийството на Ел Менчо. Министерството съветва всички български граждани (туристи и постоянно пребиваващи):​​​​​​ да избягват всякакви пътувания до щатите Халиско, Гуанахуато и Мичоакан и да имат предвид висок риск от разрастване на безредиците в щатите Наярит, Колима и Тамаулипас. Придвижването да се ограничи до минимум, да не посещават обществени места и стриктно да следват указанията на местните власти, съветва още МВнР.

Към момента няма официални данни за пострадали български граждани.

Засега популярните курорти в щата Кинтана Ро - Канкун и Ривиера Мая, остават сравнително спокойни, но се препоръчва повишено внимание, тъй като напрежението може да се пренесе и там при евентуални вътрешни борби за власт в картелите.