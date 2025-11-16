Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Зумъри" атакуваха президентския дворец в Мексико

Днес, 07:40
БГНЕС/ЕПА

Най-малко 100 полицаи пострадаха на антиправителствен митинг в столицата на Мексико. Според секретаря по обществената безопасност на Мексико Сити Пабло Васкес Камачо 60 полицаи са получили леки наранявания и са получили помощ на място, а други 40 служители на реда са откарани в болници с контузии. порязвания и други повреди. 

Камачо също така заяви, че първоначално демонстрацията е била мирна, "докато група маскирани хора не са започнали да извършват насилствени действия". Той добави, че агресивните демонстранти са атакували полицаи, използвайки камъни, пръчки, чукове, вериги и дори експлозиви. 

Демонтирани бяха части от бариера, защитаваща Националния дворец, където живее президента Клаудия Шайнбаум. Полицията, охраняваща комплекса, използва сълзотворен газ срещу тълпите.

Секретарят по обществената безопасност на Мексико Сити отбеляза, че е необходимо да се увеличи полицейското присъствие", за да се гарантира неприкосновеността и правото на свободно изразяване на мнението на останалите участници".

Хиляди протестиращи заляха улиците на Мексико Сити и площада на Конституцията, под стените на президентския дворец се водеха ожесточени битки с полицията. Събитието бе обявено като протест на поколението Z, а повод са няколко нашумели убийства през последните седмици, включително убийството на кмета на Уруапан Карлос Мансо, който призоваваше за твърди мерки срещу картелите. Поколението Z, или зумърите, са родените от средата на 90-те години на XX век до началото на 10-те години на XXI век. 

 

БГНЕС/ЕПА
БГНЕС/ЕПА
БГНЕС/ЕПА
БГНЕС/ЕПА
БГНЕС/ЕПА
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мексико

Още новини по темата

Над 23 души са загинали при експлозия в супермаркет в Мексико

02 Ноем. 2025

САЩ върнаха на Мексико документ от конкистадора Ернан Кортес
14 Авг. 2025

Тръмп отложи високите мита за Мексико и Канада
06 Март 2025

Китай, Канада и Мексико отвръщат на митата на САЩ
04 Март 2025

Мексико екстрадира в САЩ легендарен наркобарон
28 Февр. 2025

В САЩ влязоха в сила митата върху китайските стоки
04 Февр. 2025

Тръмп стартира търговската война
02 Февр. 2025

Тръмп вдига митата на Мексико, Канада, Китай и ЕС
31 Яну. 2025

Тръмп затвори границата и прати армията да я пази
22 Яну. 2025

Тръмп пак извади САЩ от СЗО и Парижкото споразумение за климата
21 Яну. 2025

САЩ редовно си купуват територии
16 Яну. 2025

"Мексиканска Америка": Мексико отвърна на Тръмп
09 Яну. 2025

Мобилно приложение спасява мексикански мигранти от депортиране
05 Яну. 2025

Когато не лови престъпници, армията в Мексико върти луксозен туризъм

03 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън