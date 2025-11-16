"Зумъри" атакуваха президентския дворец в Мексико

Най-малко 100 полицаи пострадаха на антиправителствен митинг в столицата на Мексико. Според секретаря по обществената безопасност на Мексико Сити Пабло Васкес Камачо 60 полицаи са получили леки наранявания и са получили помощ на място, а други 40 служители на реда са откарани в болници с контузии. порязвания и други повреди.

Камачо също така заяви, че първоначално демонстрацията е била мирна, "докато група маскирани хора не са започнали да извършват насилствени действия". Той добави, че агресивните демонстранти са атакували полицаи, използвайки камъни, пръчки, чукове, вериги и дори експлозиви.

Демонтирани бяха части от бариера, защитаваща Националния дворец, където живее президента Клаудия Шайнбаум. Полицията, охраняваща комплекса, използва сълзотворен газ срещу тълпите.

Секретарят по обществената безопасност на Мексико Сити отбеляза, че е необходимо да се увеличи полицейското присъствие", за да се гарантира неприкосновеността и правото на свободно изразяване на мнението на останалите участници".

Хиляди протестиращи заляха улиците на Мексико Сити и площада на Конституцията, под стените на президентския дворец се водеха ожесточени битки с полицията. Събитието бе обявено като протест на поколението Z, а повод са няколко нашумели убийства през последните седмици, включително убийството на кмета на Уруапан Карлос Мансо, който призоваваше за твърди мерки срещу картелите. Поколението Z, или зумърите, са родените от средата на 90-те години на XX век до началото на 10-те години на XXI век.