Над 23 души са загинали при експлозия в супермаркет в Мексико

Днес, 09:51
Експлозията в Ермосильо е една от най-тежките промишлени трагедии в Мексико през последните години.
Най-малко 23 души са загинали, а 11 са ранени при мощна експлозия в супермаркет в северния мексикански град Ермосильо (щат Сонора), предава БГНЕС, като се позовава на АФП. Според първоначалното разследване инцидентът вероятно е бил нещастен случай, причинен от дефектен електрически трансформатор.

Експлозията е станала около 14:00 часа местно време (22:00 часа българско) в магазин от веригата Waldo’s, намиращ се в центъра на Ермосильо.

„За съжаление сред жертвите има и деца,“ заяви губернаторът на Сонора Алфонсо Дурасо във видеообръщение.
„Оцелелите са хоспитализирани в градските болници. Разпоредих пълно и прозрачно разследване, за да се установят причините и евентуалната отговорност,“ добави той.

В изявление на прокуратурата на щата се посочва, че основната работна хипотеза е повреда в електрически трансформатор, намиращ се вътре в сградата на супермаркета.

„След като пожарникарите осигурят достъп до обекта, ще бъде възможно да се установи точната причина.“, уточняват разследващите.

Местните медии съобщиха, че някои клиенти са се опитали да потърсят убежище вътре в магазина след първия взрив, но са били обградени от пламъците. Снимки показват почерняла фасада и изпочупени стъкла на сградата.

„Никой няма да остане сам пред това страдание,“ каза губернаторът Дурасо.
„От първите минути службите за спешна помощ и сигурност реагираха професионално и спасиха човешки животи.“

Президентът на Мексико Клаудия Шайнбаум изрази съболезнования към близките на жертвите в публикация в X:

„Свързах се с губернатора Алфонсо Дурасо, за да осигурим необходимата подкрепа. Разпоредих на министъра на вътрешните работи Роса Исела Родригес да изпрати екип за помощ на семействата и пострадалите.“

Местните власти отмениха всички обществени прояви, планирани по повод Деня на мъртвите, и призоваха гражданите да избягват района около мястото на трагедията.
Близките магазини и заведения затвориха врати, за да предотвратят разпространението на пожара.

Експлозията в Ермосильо е една от най-тежките промишлени трагедии в Мексико през последните години. Властите обещаха пълна прозрачност и съдействие на разследването, докато страната оплаква жертвите от инцидента, помрачил националния празник. 

